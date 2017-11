Smíchov City se může začít stavět příští rok

Výstavba první etapy by mohla odstartovat na konci roku 2018. Debaty s veřejností o dalších částech projektu začnou v prosinci. Projekt nové čtvrti, která má vyrůst na území bývalého nákladového nádraží Smíchov, se opět přiblížil k cíli. Severní část areálu totiž právě dostala kladné posouzení vlivu na životní prostředí, tzv. EIA.

„Pokud vše půjde bez problémů, koncem příštího roku bychom mohli být připraveni stavět,“ popsal aktuální stav Leoš Anderle, výkonný ředitel společností Sekyra Group, která na projektu dlouhodobě pracuje. V první fázi by tak na zanedbaném území měly vzniknout dva objekty s byty a kancelářemi. „Stavba potrvá dva až tři roky. Náklady jsou vyčísleny na tři miliardy korun,“ vysvětlil Anderle.

Na jižní část areálu je momentálně vypsaná architektonická soutěž. Její výsledky budou známé v dubnu příštího roku. „V roce 2021, možná 2O22, bychom chtěli mít projekt na jižní část dokončený,“ uvedl ředitel. Celkově má výstavba čtvrti vyjít na zhruba 15 miliard korun. „Jedná se o projekt na 15 až 20 let,“ připomněl Anderle.

Budoucí podobu čtvrti ovlivňuje veřejnost

Do toho, jakým způsobem bude nakonec prostor vypadat, můžou v rámci tzv. participace zasáhnout i místní. Jedna fáze komunikace s veřejností skončila již v létě letošního roku. Díky podnětům obyvatel se tak například proměnila podoba hlavní osy území, tzv. bulváru. „Z diskuse s obyvateli Smíchova vyplynulo, že by občané v nové čtvrti uvítali podélný park místo chystaného bulváru, a tuto změnu jsme do projektu zapracovali,“ připomněl Anderle.

Developer také na základě podnětů ubral na původní výšce budov či celkové rozloze zastavěných ploch. Další setkání navážou na začátku prosince. „Tři úterky po sobě od 5. prosince bude projekt vystaven komentářům a názorům veřejnosti,“ popsal mluvčí Institutu plánování a rozvoje (IPR) Marek Vácha.

Ode dneška je totiž v Centru architektury a městského plánování na IPR k dispozici výstava shrnující historii, současnost i budoucnost projektu, která chce ukázat, jaké dopady bude mít proměna Smíchova v novou čtvrť. Návštěvníci se také na výstavě můžou projít budoucí čtvrtí pomocí virtuální reality.