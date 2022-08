Nejdražší nové byty jsou v Praze 2, nejnižší ceny má jihovýchod metropole

Návrh na pojmenování bulváru a zároveň na jména šesti ulic, dvou parků a školy vedení Prahy 5 předložily Sekyra Foundation a Knihovna Václava Havla s podporou dalších významných osobností. K nim se řadí například Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla, profesor a teolog Tomáš Halík, politik a filozof Daniel Kroupa či filozof a diplomat Martin Palouš. Praha 5 žádost a návrh předala Místopisné komisi Rady hlavního města Prahy, která jej schválila a doporučila Radě HMP.

"Od počátku jsme velký důraz kladli na veřejný prostor, neboť je tím nejcennějším, co můžeme městu a jeho obyvatelům nabídnout. Zároveň si přejeme, aby každá z našich čtvrtí, které v Praze budujeme, byla výrazem určité symboliky a identity. V projektu Smíchov City chceme připomenout významné ženy, jež spojuje celoživotní úsilí o svobodu, demokracii a boj proti totalitě. Měl by to být apel na genderovou vyváženost, ale když si uvědomíme, že v Praze se méně než pět procent ulic jmenuje po ženách, jde v jistém slova smyslu i o nápravu historické křivdy. V celém svém kontextu pak půjde především o poctu hrdinným postojům a osudům 20. století,“ uvedl Luděk Sekyra, zakladatel Sekyra Group a Sekyra Foundation. "Zároveň navrhujeme, aby v jednom z nově vzniklých parků - inspirováno londýnským Hyde Parkem - vzniklo “nároží řečníků” a stalo se tak místem veřejných projevů, diskuzí a občanského dialogu,“ dodal Sekyra.

Síť převážně "ženských ulic” naváže na stávající ulici Za Ženskými domovy, lemující Smíchov City směrem k historickému jádru. Do třídy Madeleine Albrightové bude ústit ulice její přítelkyně a sousedky z washingtonského Georgetownu, mecenášky a sběratelky umění Medy Mládkové. Určitými středobodem lokality se stane i škola - opět pojmenovaná po Madeleine Albrightové.

S centrální třídou souběžná páteřní ulice pak dostane jméno po disidentce Růženě Vackové, teoretičce umění a historičce, vězněné jak nacisty, tak komunisty. Dále zde bude například ulice věnovaná jedné z prvních českých feministek, disidentce Jiřině Šiklové, najdeme tu i ulici česko-francouzské malířky Toyen či parky filozofky Hannah Arendtové a Alice a Anny Masarykových, dcery a vnučky T. G. Masaryka.

Ne všechny ulice v nové smíchovské čtvrti ale ponesou ženská jména. Ta, která povede ke škole bude pojmenována po literátovi Josefu Škvoreckém, na ni bude navazovat ulice lemující Smíchov City směrem ke smíchovskému nádraží. Nést by měla jméno spisovatele Františka Langera.

● Čtvrť Smíchov City tvoří dvě části, a to severní a jižní. Budovány jsou postupně v několika etapách. Obě části pak spojí bulvár lemovaný zelení, který bude plnit nejen funkci komunikační osy, ale má se stát i místem setkávání a občanských aktivit.

● Na výstavbě projektu Smíchov City se podílejí více než tři desítky tuzemských i zahraničních architektonických kanceláří. Půjde tak o zajímavou a svým způsobem reprezentativní přehlídku současné architektury.

● Pracovat a bydlet by tu podle předpokladu mělo více než dvanáct tisíc lidí. První obyvatelé by se do svých nových domovů měli nastěhovat již na přelomu letošního a příštího roku.

● Po dokončení celé čtvrti v místě bývalých drážních pozemků vznikne bezmála 400 tisíc metrů čtverečních bytových, administrativních, obchodních a veřejných ploch a více než dva a hektary ploch zelených. Zachován bude objekt komunitního centra Radlická kulturní sportovna, kterou pro setkávání a kulturu skupina nadšenců vytvořila z opuštěného nádražního skladu. V jižní části bulváru pak vyroste celá komerční čtvrť včetně kampusu pro Českou spořitelnu. Zásadní modernizací projde i smíchovské nádraží.