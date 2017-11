Smíchov bude mít nové kluziště. Od Vánoc do února zdarma

Na náměstí 14. října na Praze 5 vznikne ke konci letošního roku nové kluziště asi na ploše 200 metrů čtverečných. Má stát na místě za Bazilikou sv. Václava. Kluziště bude zdarma.

K dispozici by mělo být nové kluziště od Vánoc do února a to v době od 10 do 21 hodin. Za menší poplatek zde také bude půjčovna bruslí. Celý projekt vyjde radnici městské části asi na 1,5 milionů. Uvažuje se, že pokud bude o nové kluziště zájem, stane se z něj tradice.