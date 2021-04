Oblast od Mánesa přes Národní divadlo až ke Klementinu projde výraznou proměnou. Podle konceptu Institutu plánování a rozvoje (IPR), který schválila rada města, bude centrem jezdit o třetinu méně aut. Na omezení dopravy našel magistrát po více než roce shodu s Prahou 1.

Rezidentů se změny nedotknou

Omezeni budou ti řidiči, kteří budou úsekem chtít pouze projet, nová pravidla musejí respektovat od 6 do 22 hodin. Pro vjezd si budou muset koupit alespoň hodinové parkování. „Pro rezidenty a ty, kteří mají v místě provozovny, se vůbec nic nezmění. Pro motorky a skútry rovněž,“ ujistil radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Na dodržování dohlédnou kamery.

„Tranzitní dopravou je ten, kdo přijede od Tančícího domu a vyjede na Mánesův, Štefánikův nebo Čechův most,“ vysvětlil radní pro dopravu Prahy 1 Richard Bureš (ODS).

Nová opatření mají prospět tramvajím. Podle analýzy se v celé Praze nejvíce zdrží u Karlových lázní, Křižovnického náměstí a v Karmelitské ulici. Těmito místy projíždí osm linek, které za běžného stavu denně převážejí 80 tisíc cestujících.

Těm se podle Scheinherra zkrátí doba cesty průměrně o půl minuty, ve špičkách až o několik minut. Posunou se také zastávky Národní divadlo a Karlovy lázně tak, aby byly v obou směrech naproti sobě.

Kromě tramvají si polepší také cyklisté. Silnice mezi Mánesem a Klementinem je podle Šimona Jiráčka, architekta IPR, který studii minulý týden představil, nejvíce nebezpečné místo na celé cyklotrase A2 vedoucí do Drážďan.

Magistrátní institut proto navrhuje vyvýšené pásy, vyjma úzkého úseku u Karlových lázní, kde budou do jednoho pruhu svedena auta, kola i tramvaje a jejich rychlost omezena na 30 km/hod. „Jsou tu lidé, kteří na kole nejezdí, ale chtěli by. Důvod je ten, že je Praha pro cyklisty nebezpečná. Věřím, že chráněná území jim to umožní," řekl Jiráček.

Zvětší se rovněž nástupní ostrůvek u Staroměstské, kde jeden jízdní pruh ustoupí ve prospěch cyklistů a chodců, kteří dostanou i nový přechod. Scheinherr ujistil, že odklonění třetiny aut pryč z centra nezpůsobí kolaps v jiných částech města.

„Ve směru od jihu začnou auta uvolňovat Strakonickou ulici a budou se přemisťovat do Blanky a na magistrálu, kde naroste doprava o pět procent," sdělil radní.

Budovat by se mělo začít do roka

„Dohodli jsme se, že jakékoli omezení musí předcházet ochrana rezidenčních ulic, jako je Konviktská, Jilská a Karolíny Světlé. Nesmí se stát, aby si lidé tudy cestu zkracovali,“ oznámil Bureš (ODS) s dovětkem, že vedení Prahy 1 redukci automobilové dopravy podporuje.

„Byli bychom rádi, kdyby se návštěvníci Prahy naučili objíždět centrum,“ líčil starosta Prahy 1 Petr Hejma (STAN).

Projekt má mít dvě etapy. V první vzniknou nové zastávky a vysadí se 24 nových stromů. Ta je již předběžně projednaná a probíhá stavební řízení. Začít by se mělo do jednoho roku. O druhé etapě, v rámci které se budou budovat cyklopruhy, se zatím mezi všemi zúčastněnými jedná.