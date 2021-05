Koncepční studii zabývající se úpravami Smetanova nábřeží od Klementina přes Křižovnické náměstí až po Národní divadlo schválila rada města letos v březnu. Ta díky omezení tranzitní dopravy počítá s úbytkem aut o třetinu.

Pro návrh hlasovalo všech 11 radních. Jejich názor ale nesdílí například končící šéf zastupitelů Spojených sil pro Prahu za TOP 09 Jiří Pospíšil. Podle něj studii chybějí objízdné trasy.

„Úmysly mohou být líbivé, ale dosud mě kolegové nepřesvědčili, že za současné složité dopravní situace nepovedou omezení ještě k většímu dopravnímu chaosu, než který tu panuje nyní,“ řekl Deníku Pospíšil.

„Dlouhodobě říkám, že jsem proti tomu, aby se prosazovaly kroky dělané v ideologii, že automobil je hřích,“ říká zastupitel. Podle něj je rok před komunálními volbami klíčové získat souhlas opozice, aby nová politická garnitura po volbách kontroverzní uzavírku nezrušila.

Velký přínos, míní radní

Náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) na debatě v Centru architektury a městského plánování ujistil, že odklonění třetiny aut pryč z centra kolaps v jiných částech města nezpůsobí.

„Ve směru od jihu začnou auta uvolňovat Strakonickou a budou se přemisťovat do Blanky a na magistrálu, kde naroste doprava o 5 %. Oproti tomu, jak to sníží provoz od Smíchova, přes Klárov a Staré Město a Josefov, to znamená přínos mnohonásobně vyšší,“ řekl.

Denně o šest tisíc aut víc?

Člen dopravní komise a radní Prahy 2 Michal Zuna (TOP 09) se obává nárůstu počtu aut ve druhé městské části. Jedna z objízdných tras podle něj totiž povede na magistrálu od vyšehradského tunelu, druhá pak od Tančícího domu Ječnou.

„Máme tu nejrušnější křižovatku v Praze na náměstí I. P. Pavlova, přilehlé ulice jsou enormně vytížené prakticky pořád,“ říká Zuna.

„Vychází nám, že na dvou objízdných trasách vzroste intenzita aut na šest tisíc denně, což je pro nás nepřípustné a pro životní prostřední velmi zatěžující,“ tvrdí Zuna. Řešením je podle něj nejprve dobudovat celý vnitřní okruh včetně radiál.

Výhrady ke změnám v centru má i opoziční ODS. „Pohled na prázdné centrum je lákavý, ne ale na dopravní zácpy okolo něj,“ říká Tomáš Portlík (ODS).

Problémem se zabývá odborná komise tvořená zástupci dotčených městských částí a magistrátu. Její výstupy budou známy v průběhu května.

Vjezd na Smetanovo nábřeží by v budoucnu mohl kontrolovat systém snímající registrační značky na autech. Řidičům, kteří by místem jen projížděli, by tak hrozila pokuta. Přesným řešením se nyní zabývá společná pracovní skupina magistrátu a městské části Prahy 1.