Dvě další velké transakce jsou podle radního Jana Chabra (Spojené síly pro Prahu) ve fázi „dolaďování detailů“. To je případ směny, v níž Praha převede na stát většinu svého majetku v areálu Nemocnice na Bulovce, kde jsou čtyři desítky objektů ve smíšeném vlastnictví. „Dokončujeme tam posudky a detaily směny jako jsou vjezdy do areálu, věcná břemena atd. Převod většiny nemovitostí na stát usnadní modernizaci nemocnice, do níž je třeba investovat několik miliard korun,“ zdůraznil Chabr, podle kterého je hodnota majetku převáděného na stát zhruba 1,7 miliardy korun.