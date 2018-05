Slůňata Max a Rudi v pražské Zoo už dovádějí na trávě

Mláďata slona indického Max a Rudi už dovádějí i na trávě v „zeleném“ výběhu. Nyní jsou zhruba o 35 kilogramů těžší než při posledním vážení, které proběhlo o měsíc dříve. Starší Max teď váží přesně 766 kg a mladší Rudi 544 kg. Tentokrát šlo o jejich první vážení v chráněném kontaktu, tedy bez přímého kontaktu s chovateli.

Za pěkného počasí teď budou obě sloní mláďata s matkami i tetičkami pravidelně pobývat ve výběhu na trávě, a to zhruba od desáté hodiny do půl třetí odpoledne. Pak je chovatelé přemístí do prostředního výběhu, kde má sloní skupina k dispozici i bazén.

Koupání patří zejména mezi Maxovy oblíbené činnosti. V bazénu je sebejistý i v hluboké vodě, chodí do něj i samostatně. Je velmi šikovný a v pravidelném tréninku se naučil i zvedat chobot, snášet manipulaci s chobotem či zvedat všechny nohy.