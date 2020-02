Už minulý týden se například uskutečnila debata kandidátů do Národní rady. V metru se zase objevil plakát, který cílil na maďarskou menšinu. „Jsi z ‚horní země‘? Jeď domů hlasovat!“ psal Örs Orozs, kandidát strany MKO-MKS.

Část slovenských občanů z Prahy považuje sobotní parlamentní volby za historickou šanci změnit směřování země.

Pokud by se volilo podle sociálních sítí a jen v Praze, znamenalo by to zřejmě jasný konec pro vládní koalici. Z desítek reakcí na populární facebookové stránce Slováci v Prahe totiž nejeví ani jedna sympatie k vládním stranám či nacionalistům. Většina naopak avizuje, že ve volbách podpoří jednu z pěti liberálních stran, které mají reálnou šanci sestavit příští vládu.

„Tématem těchto voleb je boj s mafií, která se prostřednictvím vládních stran v čele se SMĚRem podílela na rozkladu státu, justice a podobně,“ uvedla pro Pražský deník Eva Spišaková, která už odvolila přede dvěma týdny korespondenčně. „Pražští Slováci“ v dalších komentářích označují jako podstatná témata kvalitu justice, vzdělávání či zdravotnictví.

Někteří příslušníci slovenské komunity si postěžovali, že jim navzdory žádosti nepřišel poštou volební lístek. Někteří z nich proto vyrážejí volit do rodné země. Mnozí mají volební průkaz, který využijí v Kútech, nejbližší železniční stanici za hranicemi.

„Poštou už odevzdalo hlas asi 55 tisíc občanů žijících v zahraničí, nejvíce z nich v Česku. Většinou jde o vzdělanější lidi, kteří jsou odolní proti populismu a xenofobii. Lídři SMĚRu naopak natvrdo prohlásili, že by volby neměli rozhodnout jedinci, kteří si jezdí na Slovensko jen opravit zuby,“ uvedl Samuel Zubo, předseda spolku Srdcom doma. Ten usiluje o to, aby byla korespondenční volba možná nejen v parlamentních, ale ve všech ostatních volbách.