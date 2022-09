„Rada konstatuje, že smlouva na dobu určitou s možností výpovědi bez udání důvodu, s výpovědní dobou šest měsíců, je ve vztahu ke školní instituci nepřiměřeně tvrdá,“ stojí v materiálu pro zastupitelstvo. Opozice prý chtěla bod zařadit do jednání, ale starosta Petr Hejma (STAN) to odmítl.

Těsně před začátkem letních prázdnin, tedy 16. června, škola obdržela oficiální oznámení, ve kterém stálo, že městská část nájem škole neprodlouží, a ten tedy končí k 30. červnu příštího roku. „Je to poslední školní den a my musíme odevzdat vyklizenou školu. Nemám kam s dětmi jít a za tak krátkou dobu nedokážu v Praze najít prostory, které by byly vhodné. Navíc jsme do tohoto prostoru hodně investovali. Když jsme ho převzali v roce 2013, tak tady nic nebylo, pouze vybydlený barák,“ stěžuje si Pergler.

Prostor pro základní školu

Vedení radnice se hájí tím, že je právně vše v pořádku a budovu potřebuje pro školáky z přeplněné základní školy Curieových. „Podkladem k rozhodnutí bylo stanovisko poradních orgánů – Komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 10. května, kdy pro ukončení nájmu hlasovalo pět z pěti přítomných členů, a stanovisko Komise obecního majetku ze dne 1. června, kdy pro ukončení nájmu hlasovalo šest z osmi přítomných členů,“ řekl mluvčí radnice Prahy 1 Petr Bidlo.

„Důvodem pro neprodloužení smlouvy je převis poptávky dětí do prvního ročníku ZŠ nám. Curieových, nedostatečné prostory pro školní družinu, nedostatek prostor k volnočasovým aktivitám a dále nutnost dělení tříd na výuku jazyků. Chybí také prostory pro školní stravování. V plánu je zřízení jídelny – výdejny jídel a velmi důležitým důvodem je i potřeba zajištění míst v základních školách v Praze 1v souvislosti s válkou na Ukrajině,“ vypočítává Bidlo.

Pasáž o národnosti studentů

Ředitelka chtěla dle svých slov hledat s radnicí kompromisní řešení. Nikdo s ní ale prý nechtěl důsledně jednat. „Nechápu, proč paní ředitelka Pergler tvrdí opak, ale v této věci s ní bylo opakovaně jednáno,“ uvádí Bidlo. Podle něj městská část žádným odpovídajícím prostorem, který by nabídla jako náhradu za budovu, nedisponuje. Vzhledem k tomu, že se jedná o střední školu, povinnost zajistit kapacity pro stávající žáky a studenty prý náleží kraji jako zřizovateli středních škol.

Vedení školy si také stěžuje na to, že v sedmdesátičtyř stránkovém dokumentu, který sloužil jako podklad pro zastupitelstvo, je zakomponovaná pasáž o národnosti žáků. „Tato škola byla zřízena, aby poskytovala vzdělávání zejména studentům z rusky mluvících zemí, kteří v roce 2015 tvořili 94 procent žáků školy,“ stojí v dokumentu a stejná informace prý zazněla také jako podnět místostarostky a radní pro školství Evy Špačkové (ODS).

„U nás vedle sebe studují různé národnosti. Máme tu třeba Rusku, jejíž kamarádkou je Ukrajinka. V jedné lavici tu sedí muslim a křesťan. Jsme multikulturní škola, jsme na to zaměřeni. Učíme tři cizí jazyky, právo, ekonomii a připravujeme děti na vysokou školu. Zřídili jsme také adaptační skupiny pro děti z válkou postižené Ukrajiny a od února se tu učilo v sobotu a neděli 590 ukrajinských dětí,“ uvádí Pergler.

Městská část nařčení z rasismu odmítá. „Uvedená informace z roku 2015 pochází z obsáhlé zprávy České školní inspekce a je veřejně dostupná. Důvodem pro neprodloužení smlouvy rozhodně nebylo národnostní složení studentů, tím se ani Rada MČ Praha 1 nezabývala,“ uzavírá Bidlo.