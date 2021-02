Splnili jste všechny požadavky, Slovanskou epopej může metropole poslat do Moravského Krumlova bez obav. Tak se podle starosty města Tomáše Třetiny tento týden vyjádřila ředitelka Galerie hlavního města Prahy Magdalena Juříková po osobní kontrole výstavních sálů na tamním zámku.

Krumlovským zároveň předala návrh smlouvy o zápůjčce díla Alfonse Muchy na pět let. Do rekonstrukce výstavních prostor investovalo město zhruba 57 milionů korun. „Můžeme se pyšnit výstavními prostory na světové úrovni. Náš zámek bude rozhodně lepším místem pro vystavení Slovanské epopeje, než je depozitář v Praze, kde leží vedle sochy maršála Koněva,“ tvrdí Třetina.

Může dojít k újmě?

Proti zápůjčce je ovšem jedna z dědiček, Jarmila Mucha Plocková. „Navrhuji nejdříve dokončit opravy celého zámku. Během dalších oprav by totiž mohlo dojít k poškození díla,“ obává se.

Do Krumlova by epopej podle jejího mínění měla zamířit až za několik let. „Do té doby by se ve městě vytvořila potřebná infrastruktura ubytování, pohostinství, kulturních i turistických center, které zatím chybí,“ myslí si.

Zámek splňuje podmínky pro vystavování

Starosta Třetina považuje její obavy za přehnané a bezdůvodné. Dílům se na zámku podle něj nemůže nic stát. Stejně to vidí i Juříková. „Prostory jsou nově zrekonstruovány a vybaveny všemi potřebnými technologiemi,“ řekla Pražskému deníku.

Na zámku bylo podle ní vykonáno mnoho práce k dosažení standardních podmínek pro vystavování vzácných uměleckých děl. „Město usiluje o úpravu celého areálu, aby pobyt epopeje probíhal v co nejdůstojnějších a návštěvnicky komfortních podmínkách,“ dodala.

Za pět let do Savarinu?

Díla se tak do Moravského Krumlova přesunou. Předběžný plán počítá s jejich přemístěním během května. Převáženy budou v klimatizovaných bednách. „Byly speciálně vyrobeny pro tento účel a dokonale chrání plátna svinutá na válcích,“ přibližuje Juříková.

Vedení Prahy už nyní řeší, co s díly, až se za pět let vrátí do metropole. Vládní koalice je pro dlouhodobější vystavení v paláci Savarin, který přestavuje společnost Crestyl. „Jednání začnou, teď dávám na straně magistrátu dohromady vyjednávací tým,“ prozradila Hana Třeštíková, radní pro oblast kultury.