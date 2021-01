Součástí nabídky je vybudování výstavních prostor na míru expozice a na náklady Crestylu i podíl města na zisku ze vstupného. Developer slibuje unikátní kulturní stánek v srdci města o rozloze tři a půl a šest tisíc metrů čtverečních, výšce až deseti metrů a s kapacitou minimálně tisíc návštěvníků denně.

Jejich komfortní pohyb by měl umožnit nový přístup do metra, s nímž počítá projekt rekonstrukce paláce Savarin. „Probíhají jednání o umístění expozice Slovanské epopeje v Savarinu, které by vedlo k naplnění příslibu města Prahy daného Alfonsi Muchovi a ukončení právních sporů mezi částí rodiny Alfonse Muchy a pražským magistrátem,“ komentoval návrh Simon Johnson, výkonný ředitel skupiny Crestyl.

Pro je údajně i John Mucha

Galerie by podle něj měla pojmout nejen Slovanskou epopej, ale také další díla věhlasného secesního malíře z rozsáhlé sbírky spravované Muchovou nadací. Zástupci Crestylu prý o záměru jednají už zhruba rok s umělcovým vnukem Johnem Muchou. Ten uspěl na konci loňského roku u prvoinstančního soudu pro Prahu 1 s žalobou, která požaduje zneplatnit městské vlastnictví epopeje kvůli nenaplnění slibu postavit pro ni vlastní sídlo.

Podle developera je John Mucha připraven soudní spory s metropolí v případě dohody na umístění v Savarinu ukončit. „Ještě nikdy předtím nám nebyl představen tak přesvědčivý koncept ani cesta k jeho realizaci, jako je tento projekt,“ citoval Crestyl Muchu.

Hledání výstavních prostor pro epopej je dlouhou anabází s politickými přesahy. Minulé vedení Prahy schválilo záměr umístit rozměrné obrazy do rekonstruovaného Lapidária.

Současná koalice od tohoto plánu definitivně upustila a loni zastupitelstvo rozhodlo o opětovném přesunu pláten z depozitáře do Moravského Krumlova, kam by se soubor měl stěhovat letos na jaře.

Dvě podmínky pro investora

Koaliční Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) označují řešení navržené Crestylem za jediné, které zajistí, aby Praha nepřišla o vlastnictví epopeje.

„Jedinou šancí, která splní podmínku Alfonse Muchy, že bude dílo umístěno v Praze, a zároveň jeho dědicové s tím budou souhlasit, je vystavení díla v paláci Savarin do doby, než Praha postaví vlastní budovu pro tyto účely,“ uvedl lídr zastupitelů Spojených sil a šéf pražské TOP 09 Jiří Pospíšil.

Podle toho má ale návrh Crestylu dvě podmínky. „Investor musí respektovat dopravní omezení, které neumožní vjezd autobusů do prostoru Václavského náměstí. Druhou podmínkou je urovnání soudního sporu s Johnem Muchou, který chce zneplatnit vlastnictví magistrátu ke Slovanské epopeji,“ dodal Pospíšil.

25 let na vybudování nové síně

Palác Savarin by měl být připraven na převzetí obrazů z Krumlova za pět let a následující čtvrt století už by mělo stačit na vybudování trvalého sídla v režii města.

O jeho lokalitě stále není rozhodnuto. Spojené síly aktuálně navrhují rozpracovat dva projekty. „V oblasti Těšnova u někdejšího nádraží se dá uvažovat o umístění ve větším objektu, například v prostorách Archeologického muzea,“ prohlásil náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček (Spojené síly / TOP 09).

„Zároveň by bylo vhodné zahájit jednání s vlastníky objektu Pragovky ve Vysočanech. Objekt historické haly by byl skvělým místem pro Slovanskou epopej,“ dodal.

Třenice v koalici

Spojené síly představily návrh Crestylu jako řešení, pro které se teď pokusí přesvědčit zbytek koalice (Piráti a Praha sobě). Radní pro kulturu Hana Třeštíková (Praha sobě) je z iniciativy kolegů překvapená, protože prý právě ona vedla od počátku rozhovory s poten-ciálním investorem.

„Jsem v šoku z toho, že tento záměr zveřejnil koaliční partner za mými zády a bez konzultace se mnou. Jsem zarmoucená z toho, že zde neexistuje solidní spolupráce. Je mi líto, že to ukazuje další rozkol v koalici,“ reagovala Třeštíková, podle níž měl být návrh zveřejněn společně po projednání detailů.