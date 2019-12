Ten, kdo při cestě ulicí Na Vyhlídce na Proseku projde kolem místa, kde stával po dvě staletí stával hostinec U Brabců, nevěří svým očím. Z místa, které tradičně sloužilo kulturním událostem a sousedským setkáním, zbyla jen část přední obvodové zdi. Ještě letos v létě přitom radní z Prahy 9 slibovali jeho záchranu. Chlubili se tím i na billboardech.

Památka ze 30. let 19. století měla jít původně k zemi již v lednu 2017. Radnice tak rozhodla na základě demoličního výměru z roku 2012, kterému nepředcházelo žádné veřejné řízení. Ve spolupráci s developerem tu měl vzniknout nový bytový dům. Díky občanské iniciativě ale radnice od demolice upustila a letos rozhodla o jeho záchraně, hostinec totiž zachovává genius loci starého Proseka.

Výkopové práce narušily statiku

Podle místostarosty Tomáše Portlíka (ODS) narušily už tak špatnou statiku objektu práce při výměně kabelů. „Při výkopových pracích při vnějším líci budovy hostince, které nijak nesouvisely s jeho rekonstrukcí, se na budově objevily trhliny vzniklé náhlým sesednutím objektu a došlo k statickému narušení zdiva,“ vysvětlil Portlík.

Hostinec U Brabců

Na stavbu byl proto povolán statik, který potvrdil žalostný stav obvodových zdí, které mají hloubku základů v rozmezí od 20 do 60 centimetrů. Podle jeho posudku by byla záchrana vlhkých stěn technologicky velmi náročná a finančně nákladná. Ve čtvrtek 5. prosince proto byly zahájeny bourací práce.

Další slib: Původní podoba zůstane zachována

„Bylo nezbytné přistoupit k okamžitému odstranění stěn hrozících zřícením. Bohužel musely být odstraněny všechny zdi kromě štítové zdi, která byla zabezpečena ocelovou konstrukcí a bourána nebude,“ popsal Portlík. „Nacházejí se v ní architektonické prvky, které by se při současně používaných technologiích těžko nahrazovaly. Tato zeď má jako jediná základy, protože se pod ní nachází pivní sklep,“ dodal.

Podle něj dojde k úpravě projektu a odstraněné zdivo bude nahrazeno novým tak, aby byly zachovány jeho původní podoba, tvar i dispozice budovy. Nová stavba by se podle něj od staré vizuálně lišit neměla. „Jsme z toho opravdu nešťastní, vše se tím prodraží. Opravdu to nebyl úmysl. Velmi nás to zaskočilo,“ dodala mluvčí Prahy 9 Marie Kurková.