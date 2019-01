Praha /VIDEO, FOTOGALERIE/- Taxikáři hodinu blokovali ruzyňské letiště. MHD funguje bez větších potíží, několik řidičů tramvají se pokusilo zablokovat provoz na zastávce I.P.Pavlova. Odboráři zablokovali magistrálu balíky slámy, nyní je už opět průjezdná. Pražské fakultní nemocnice mají od rána víkendový provoz.

14:32 Letiště Ruzyně

Desítky vozů taxislužby zablokovaly od 13.00 do 14.00 hodin vjezd a výjezd na ruzyňské letiště.

Letiště muselo kvůli hodinové stávce zavést pro cestující náhradní dopravu. „Jezdila ze staré části Ruzyně. V současnosti posilujeme odbavování v halách,“ sdělila Deníku Eva Krejčí, mluvčí Letiště Praha. (eis)

13:56 Ječná ulice

V Ječné ulicistály tramvaje v celém úseku mezi I.P.Pavlova a Karlovým náměstím. Pomalu se ale začínají rozjíždět. (puc)

13:49 Pražské metro

Jediným znamením probíhající stávky v pražském metru jsou plakáty podporující protest, vylepené u vstupů do stanic. (puc)

13:38 I.P. Pavlova

PražskáMHD zatímfunguje bez probémů.

Na tramvajové zastávce I.P.Pavlova ve směru z Ječné se několik řidičůsnažilo zablokovat provoz. Vystoupili zkabin a odmítali jet dál. Do několika minut ale byli rebelující řidiči nahrazeni jinými a tramvaje se opět rozjely po svých trasách. (puc)

13:25 Severojižní magistrála

Magistrála je opět v provozu, balíky slámy byly odstraněny. (puc)

13: 15 Depo Hostivař

Ve čtvrt na dvě vystoupil na shromáždění stávkujících v areálu stanice Depo Hostivař předseda ČMKOS Milan Štěch. „Nejsem proti reformám, ale jsem proti podobě reforem, které prosazuje vláda a na kterých vydělá jen skupina nejbohatších,“ řekl na shromáždění Štěch.

Uvedl také, že podle jeho informací se do stávky aktivně nebo aspoň vyjádřením podpory zapojilo přes milion lidí. „Přesné počty budeme schopni dodat zítra až rozebereme průběh stávky,“ upřesnila mluvčí ČMKOS Jana Kašparová.

13:10 Severojižní magistrála - I.P.Pavlova

Magistrála je zablokována stohy slámy.

Odboráři vyzývají řidiče tramvají, aby se připojili ke stávce a přerušili provoz, ti ale místem projíždějí. Průvodu se účastní členové Odborového svazu pracovníků v zemědělství a výživě spolu s Asociací svobodných odborů ČR.(puc)

12:58 Legerova ulice

Demonstranti zablokovali Legerovu ulici.

Průvod demonstrantů, který procházel centrem města, zcela zablokoval provozve velmi frekventované Legerově ulici. Policisté mají plné ruce práce s totální dopravní zácpou. Situace je vyhrocená, velmi nervózními řidiči, kteří svou nevoli dávají najevo hlasitým troubením.

Dopravní policisté požádali o posily vzhledem k velmi komplikované situaci na místě. (pšt)

12:34 Pražské metro

Ve stanicích pražského metrajsou cestující informováni o průběhu stávky následujícím hlášením:„S ohledem na bezpečnost cestujících bude pražské metro v provozu," zaznívá z reproduktorů.

12:01 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Pacienti vinohradské nemocnice, kteří si nechajízměřit tlak,dostávají od rána od lékařů recesistickou poukázku na třicet korun "julínkovného", tedy opak platby, kterou zavedl od začátku roku ministr zdravotnictví.

„Během dneška nepracuje 150 zaměstnanců, dalších zhruby 500 stávku podporuje," řekla za odboráře Ivana Petrželková. (luc)

11:28 - Fakultní nemocnice Bulovka

Na Bulovce panuje provoz jako v jakýkoli jiný den.

„Ke stávce se připojilo necelých jedenáct procent zaměstnanců a pacienty přeobjednávali lékaři pouze z pěti pracovišť z celkových třiceti pěti," řekl mluvčí nemocnice Petr Mach. (luc)

10:39 Fakultní Thomayerova nemocnice v Krči

Před hodinou lékaři vyvěsili lékaři před jídelnou několik transparentů jako Akciová společnost - záruka zisku, nikoliv kvalitní péče nebo Řízená péče udělá z pacientů loutky v rukách zlatokopů.

Na jednu hodinu zaměstnanci chystají shromáždění před jídelnou. Podle mluvčí nemocnice Martiny Štanclové není přesně známo, kolik zaměstnanců nakonec stávku podpoří, protože počty se neustále mění.

Pacientů přišlo od rána o polovinu méně, o stávce byli dobře informováni. Ve ztichlém areálu nemocnice se mezi pavilony procházejí mufloni ze sousedícího Krčského lesa. (luc)

9:53 - Poliklinika Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí

Po celé budově jsou vylepeny zelené letáčkyPřidejte se k jednodenní stávce.„Ke stávce se dnes připojilo asi polovina všech zaměstnanců. Na poliklinice sepřijímají pouze akutní případy. Lékaři v případech,kdy nehrozilo prodlení, pacienty přeobjednali. Zatím seneobjevila žádná stížnost, pacienti chápou situaci,“ řekla Deníku Věra Ságová, mluvčí odborů.

Pacient EduardKalina, kterýpřišel na kontrolukyčelního kloubu,víkendový provoz nepocítil. Pokud by ho ale ošetřující lékař přeobjednal, podle jeho slov by mu to nevadilo. Stávku totiž podporuje. (luc)