„Dokončili jsme první část, tedy kulturní sál a dolní a horní ochozy. Ty mohou sloužit pro divadlo či komorní koncerty, ale také k nejrůznějším oslavám, svatbám či promocím,“ oznámila radní pro kulturu Hana Třeštíková (Praha sobě).

Ve druhé etapě bude dokončeno zázemí pro gastroprovoz, což by mělo trvat ještě nejméně rok. Kompletně otevřeno pro veřejnost tedy bude příští rok v létě.

„Problém byl s projektanty i zhotovitelem. Zjistilo se, že památkové části jsou složité, natáhlo se to finančně i časově,“ řekla Třeštíková. Původní odhad nákladů ve výši 100 milionů korun se téměř ztrojnásobil.

„Opravdu to nebylo jednoduché, projekt byl špatný. Když někdo něco chce, tak se mu to splní. Chodím do Stromovky běhat a nerada jsem viděla, jak chátrá,“ řekla bývalá primátorka Adriana Krnáčová (ANO), kterou primátor Zdeněk Hřib (Piráti) na včerejší tiskovou konferenci také pozval.

Letní scéna některých divadel?

Původně barokní letohrádek byl ve vlastnictví Prahy 7, ta na opravy ale neměla finance, proto ho před několika lety převedla na magistrát.

Po opravě si vezme budovu pod svá křídla městská firma Obecní dům, která provozuje stejnojmennou památku na náměstí Republiky. „Objekt převezmeme v momentě, kdy bude celý zkolaudován, do té doby jej provozuje magistrát. Čekáme, až to bude kompletní, zbývá vysoutěžit dodavatele na vnitřní prostory restaurace,“ řekl David Skála, člen představenstva městské firmy a někdejší radní první městské za Prahu sobě.

Do budoucna by sem chtěl pozvat některá pražská divadla se svou letní scénou a zároveň přesunout i část programu z Obecního domu.

Příslib lidových cen za občerstvení

„Jedním z našich základních požadavků je zafixovat lidové ceny, máme dohodu, že nápojový lístek budeme konzultovat,“ řekl David Skála.

Slib, že ceny občerstvení v luxusních prostorách nebudou předražené, dal i starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha sobě). „Budeme dbát na to, aby sem mohla chodit co nejširší skupina lidí, aby Šlechtovka byla pro všechny,“ slíbil Čižinský.

Lidé zatím mohou využít k občerstvení gastro kontejner, stojící opodál.