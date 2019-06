"Oblast Pankráce je velmi složité geologické prostředí, proto průzkum děláme, abychom si upřesnili technologii ražeb. Abychom věděli, kde a jak například injektovat, a aby stavba byla co nejrychlejší a nejbezpečnější," řekl Witowski.

Průzkum se uskuteční na Pankráci na čtyřech místech. Ve dvou lokalitách by měl skončit v létě příštího roku a ve dvou bude pokračovat až do léta roku 2021.

A je to tady! Dnešním symbolickým kopnutím jsme zahájili stavbu metra D geologickým průzkumem. Přeji zhotovitelům mnoho štěstí! Od slibů se dostáváme k činům, je to skvělé! Máte taky takovou radost jako já, že se za devět let svezeme na trase D? Jak řekl @ZdenekHrib: Déčko dáme! pic.twitter.com/595M7Sg1BH