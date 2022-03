„U nás se zatím nebojovalo. Když jsme ale viděli, co se děje jinde, bylo nám jasné, že to za den nebo dva může být stejné jako tam,“ vysvětlila rozhodnutí opustit domov Ljuba, kterou dovezl do Česka, kde má několik známých, manžel – řidič linkového autobusu.

Olga naopak uprchla ze středoukrajinského města Bila Cerkva, kterou už ruská armáda částečně poničila. Zůstala jí tam maminka i dospělý syn, který pomáhá v boji proti okupantům jako dobrovolník zajišťující zásobování a podobně. „Věříme, že naši vojáci si nenechají Ukrajinu vzít. Putin nám ji nevezme. Jsme silní duchem a máme silného prezidenta,“ vzkázala Olga.

Ukrajinské ženy jsou po třídenním pobytu v Praze odpočaté a podstatně klidnější než těsně po příjezdu. A opakovaně projevují vděk za pomoc, kterou dostávají od Čechů, Poláků a dalších.

Podle Jiřího Vrby vznikla klubová iniciativa pomoci spontánně a byla de facto krokem do neznáma. „Postupně zjišťujeme, co pro ně můžeme dělat, aby se začlenili do normálního života po dobu, kdy to budou potřebovat. Pomohli jsme jim vyřídit víza a zdravotní pojištění, kontakty s lékaři. Díky spolupráci s městskou částí už starší děti začaly chodit do školy. To mi přijde neuvěřitelné,“ konstatoval Vrba.

Do humanitární akce, kterou spustil sportovní klub, se rychle zapojily neziskové organizace, které se starají o volný čas, radnice, policie. Různé firmy navezly hračky i školní potřeby. Pomohly s tím i občanské sbírky.

„Celkem je do toho intenzivně zapojeno asi dvacet lidí. Klub pro uprchlíky také vyčlenil nějaké hodiny v plaveckém bazénu a v tělocvičnách. Budou mít možnost jít se podívat na utkání fotbalu i basketbalu. Snažíme se o ně postarat komplexně, aby nebyli vrženi do světa, v němž nevědí, jak se chovat,“ zdůraznil Vrba, který předpokládá, že ukrajinští klienti budou chtít hotel postupně opustit, osamostatnit se, najít si práci.

„I kdyby se ale nakrásně stalo, že během měsíce odejde třeba třetina lidí, tak je jasné, že na ta volná místa bude vzhledem k situaci obrovský tlak. A jak dlouho bude krize trvat, to nikdo neví,“ připomněl šéf tradiční sportovní organizace s dovětkem, že SK Slavia sama nemůže i vzhledem k současným cenám energií projekt dlouhodobě „utáhnout“. S financováním proto už teď pomáhá Pražská plynárenská, která se sama nabídla, a v jednání je další podpora od města či ministerstva vnitra.