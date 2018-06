Sláva na Žižkově: Komunitní centrum má lednici pro sdílení potravin

Kam patří komunitní lednice? Přece do komunitního centra. Jedno z chladicích zařízení projektu Samsung Bezezbytku dnes přibylo do Komunitního centra Žižkov v Koněvově ulici. Projekt chce pomoci minimalizovat množství vyhozených potravin a zároveň se snaží o propojení lidí v dané lokalitě. Provoz lednice slavnostně zahájili David Gregor, místostarosta Prahy 3 a Tereza Vránková ze společnosti Samsung Electronics.

Každoročně každý z nás vyhodí do koše kolem 80 kg jídla v hodnotě 20 tisíc korun. To končí v kontejnerech jednoduše proto, že zbylo a Češi pro něj nenašli další využití. Největší problém je ve velkých městech, jako je Praha. Tento problém odpadá v malých obcích do 5000 obyvatel, kde se lidé snaží zbytky použít buď na krmení zvířat, nebo ke kompostování. Nejvíce s jídlem plýtvají mladí lidé do 29 let věku, připravené pokrmy hází do koše více než polovina z nich.

Co nechceš věnuj, co potřebuješ si vezmi

Jednou z možností, jak předcházet plýtvání potravinami a zároveň pomoci těm, kteří jich nemají dostatek, je jejich sdílení. Podpořit to je cílem projektu komunitních chladniček Samsung Bezezbytku. Každý, kdo v dané komunitě žije, pracuje, podniká, či se v ní pravidelně pohybuje, může do lednice vložit cokoliv, co nespotřebuje a co je zároveň před datem spotřeby. A kdokoliv další si z lednice zase může vzít, co potřebuje nebo chce.

„Protože se jedná o potraviny, které se budou dále konzumovat, existují pravidla, která je třeba dodržovat. Na obsah veřejné lednice bude dbát koordinátor, který bude kontrolovat, zda jsou potraviny v lednici v pořádku a bez problémů poživatelné. Do lednice se nesmí dávat nahnilé nebo zkažené potraviny. Všechno jídlo musí být před koncem uvedeného data spotřeby. Potraviny musí být v originálním balení. Výjimku tvoří například ovoce a zelenina,“ říká Veronika Doubnerová, manažerka projektu Samsung Bezezbytku.

„Když hledáme místo pro další sdílenou lednici, díváme se, jak v dané lokalitě funguje komunitní život. Proto nás zaujalo žižkovské komunitní centrum. Jsme rádi, že jsme velmi rychle našli společnou řeč s radnicí Prahy 3 i vedením o centra,“ říká Doubnerová. Důležité také je, aby v daném místě žili lidé, kteří budou chtít komunitní lednici plnit a zároveň lidé, kteří budou jídlo z lednice využívat.

Význam lednice pro městskou část vysvětluje David Gregor, místostarosta Prahy 3: „Rádi bychom prostřednictvím komunitní lednice propojili jednotlivé komunity v nejbližším okolí na Praze 3. Se záměrem, mít sdílenou lednice, už pracujeme delší dobu - včetně průzkumu na toto téma mezi obyvateli Prahy 3. Ohlas na to byl velmi pozitivní. Jsem velmi rád, že se podařilo mou myšlenku ‚To, co jednomu přebývá, si jednoduše vezme ten, kdo to potřebuje‘ dotáhnout do finále.“

Cílem je propojit lidi

„Myšlence sdílení potravin věříme. Trápí nás ohromné množství vyhozených potravin a jejich nedostatek na druhé straně. A proto mám radost, že otevíráme již třetí komunitní lednici. Rádi bychom prostřednictvím komunitní lednice propojili lidi v nejbližším okolí,“ uvedla Tereza Vránková, ředitelka marketingu a PR společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak.

„Atraktivní prostor a bezpečné prostředí Komunitního centra Žižkov nabízí smysluplné trávení volného času několika cílovým skupinám, jako jsou rodiny s dětmi a mládež v nepříznivé sociální situaci, senioři a příslušníci etnických menšin. V bohatém výběru aktivit můžete nalézt cvičení pro maminky s dětmi se zajištěným hlídáním dětí, otevřený klub pro seniory nebo nízkoprahový předškolní dětský klub a další workshopy a semináře, které jsou pravidelně obměňovány v závislosti na poptávce," říká Klára Prokopová, která je zodpovědná za Komunitní centrum Žižkov.

"Díky projektu Samsung Bezezbytku dostane komunitní život na Žižkově nový rozměr. Lidé ze Žižkova se mohou zapojit do projektu proti plýtvání potravinami a sami tak pomoci dobré věci. Jsme rádi, že je třetí komunitní lednice umístěna právě v našem komunitním centru a skvěle tak doplňuje stávající služby,“ dodává.

Kromě Žižkova najdou zájemci z řad dárců i uživatelů další lednice projektu ve Studiu ALTA, U Výstaviště 21, Praha 7 - kavárna „Obývák“ nebo v Komunitním centru a zahradě Kotlaska - Nad Kotlaskou I., 180 00 Praha 8.