Skrytý průchod ve Spálené ulici. Najdete tu kavárnu i bývalé nakladatelství

V Praze můžete najít několik průchodů, které vám urychlí cestu. Mezi nejznámější patří třeba Pasáž Lucerna či Pasáž Světozor. Věděli jste ale, že se také jeden průchod nachází za posprejovanými dveřmi v centru, kousek od Národní třídy? Sídlí v něm dokonce kavárna a budova, kde dříve vznikly první překlady Vinnetoua.

Vstup do průchodu nevypadá zrovna nejlíp, je v něm ale skrytá kavárna.Foto: Michaela Lišková

Zcela nenápadný průchod najdete v ulici Spálené. Stačí hledat číslo popisné 15. Pokud byste stále tápali, můžete se orientovat podle prodejny se zdravou výživou Chez Amis, kterou najdete po pravici od daného průchodu. Ten spojuje právě ulici Spálenou a ulici Opatovickou. Nejen že si díky němu zkrátíte cestu o dobrých pár minut, ale také můžete nasát atmosféru historie.

Takzvaný Vilímkův průchod, jak se pasáži někdy říká, nechal postavit v 19. století nakladatel Josef R. Vilímek. Tiskař v dané lokalitě odkoupil několik budov a založil zde nakladatelství, které se stalo jedním z nejznámějších nakladatelství 19. a 20. století. V budovách současně sídlila i redakce tehdejšího časopisu Humoristické listy a knihkupectví.

Na konci 19. století ale předal Josef R. Vilímek celý podnik svému synovi. Ten pokračoval ve vydávání knih a Nakladatelství Josefa R. Vilímka proslavil tím, že v něm vznikly první české překlady Vinnetoua. Syn tiskaře ale vydával například i knihy Julesa Verna či Arthura Conana Doyla.

Nakladatelství Josefa R. Vilímka bylo zničeno v roce 1949 a budovy poté sloužily k centrální distribuci knih. Od roku 1996 v domě sídlí Vyšší odborná škola publicistiky. Pokud se budete pasáží ze Spálené do Opatovické procházet, na budově si můžete všimnout patrných stop po nápisu Nakladatelství Jos. R. Vilímek.

Kromě literatury se ale v průchodu nachází i dvorek s nenápadnou kavárnou Super Tramp Coffee. Název vznikl podle zdejšího místa. Najde ji opravdu jen dobrý tramp. „Kavárnu znají většinou místní, jelikož průchod opravdu patří mezi ty méně známé. Poslední dobou sem ale začali chodit i cizinci, kteří nás našli podle nějaké aplikace. Jsme sice na trošku skrytém místě, ale kdo chce, ten nás najde,“ uvedla Lída ze Super Tramp Coffee.

Pokud si rozhodnete v kavárně sednout, můžete se kochat i výhledem na malou zahrádku a nadechnout kouzlo vnitrobloku. „Do Super Tramp Coffee mě vzala kamarádka, rodilá Pražačka. V životě by mě nenapadlo, že se kousek od Národní třídy, schovaná zhruba v půlce cesty omšelou pasáží, může ukrývat taková milá kavárna,“ popsala studentka práv Karolína.

Do pasáže se dostanete i druhou stranou z Opatovické ulice. Širší průchod se nachází v rohu ulice před odbočkou do ulice Černé. Poznáte ho podle vlaječek, kde stojí nápis Super Tramp Coffee lákající kolemjdoucí do kavárny. Pokud vás tedy neodradí na první pohled nevábné dveře, určitě si cestu průchodem zkraťte a nebudete zklamaní.