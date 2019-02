PRAHA - Řada středních a základních škol v metropoli připomíná v současnosti staveniště. Právě na červenec a srpen totiž pražské radnice naplánovaly rekonstrukce za desítky milionů korun.

Řada vzdělávacích institucí v metropoli by měla od září 2007 více vyjít vstříc invalidním studentům. | Foto: Eva Kořínková

Do některých škol budou moci po prázdninách zavítat i invalidní studenti a návštěvníci na vozíčku. „Instalaci zařízení pro bezbariérový přístup nyní řemeslníci dokončují například ve Fakultní základní škole V Remízku, v Mateřské škole na náměstí 14. října nebo na Základní škole U Tyršovy školy,“ řekl Deníku mluvčí radnice Prahy 5 Jan Šlajs.

Praha 6 na opravy vyčlenila 116 milionů korun. „Suma je to vysoká, protože rekonstrukce děláme kompletně tak, abychom do zařízení nemuseli třeba dalších třicet let investovat. Takto opravenou už máme většinu základních škol, čtyři z nich jsou bezbariérové. Teď jsme začali i s mateřinkami,“ uvedl za šestou městskou část mluvčí radnice Martin Šalek. Do nového přijdou v září žáci Základní školy Pod Mariánkou a mateřských škol Zbíhavá a Valdorfská.

Pozadu nezůstala ani městská část Praha 13, termín rekonstrukcí se zde však protáhl přes začátek školního roku. Podle mluvčího Samuela Truschky vybrala radnice termín prací na školní prázdniny cíleně, protože řada oprav by se v běžném provozu dělat nemohla. „Nepředpokládáme ale, že by děti musely kvůli pracím na vyučování až druhý nebo třetí týden, výuku to nijak neohrozí,“ sdělil Truschka. Na Základní škole Mezi Školami vrcholí rekonstrukce jídelny, zařízení Mládí zase dostává novou fasádu.

Menších stavebních úprav se v Praze 8 nevyhne 28 vzdělávacích zařízení. „Někde se budou vyměňovat okna, jinde třeba firma opraví sociální zařízení nebo fasádu,“ doplnil Tomáš Purnoch z Prahy 8. Vyčleňování peněz na opravu škol mají v městských částech povětšinou stejný systém: Ředitel vznese finanční požadavky na rok dopředu, radnice pak zváží, komu prostředky dá a počítá s nimi v rozpočtu.