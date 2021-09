„Během prázdnin jsme aktualizovali poptávky a plány jednotlivých městských částí a jejich škol. Těch základních by v příštích deseti letech mělo vzniknout podle aktuálních populačních trendů zhruba deset. Vznik nových čtvrtí ale toto číslo určitě navýší. Třeba v případě Letňan minimálně o tři školy,“ dodal radní, podle kterého vyjde jedna nová škola v aktuálních cenách na asi tři čtvrtě miliardy korun.

Navyšování školských kapacit je podle něj potřebné na všech úrovních. V případě mateřských škol prý Praha zatím marně čeká na potvrzení předběžných slibů premiéra Andreje Babiše, že s nimi pomůže stát. „Zatím nemůžeme počítat ani s korunou. Jsme si navíc vědomi toho, že i kdybychom měli na vše peníze, tak můžeme narazit na současné limity dodavatelů v hlavním městě. Stavební trh je teď narušen pandemií tím, jak stoupají náklady na materiály, jak se rozpadly logistické řetězce dodavatelů přes moře apod.,“ pokračoval Šimral s dovětkem, že na podzim by magistrát měl mít závazný „jízdní řád“ toho, jak se budou do jednotlivých škol investovat peníze z rozpočtu.

„Jedno by mělo vzniknout v Praze 13, druhé nejspíše v Uhříněvsi nebo Újezdu nad Lesy. Počítáme rovněž s navyšováním kapacity hlavně v případě čtyřletých gymnázií, kde je poptávka ohromná. Až třetina studentů přitom dojíždí ze Středočeského kraje,“ upozornil radní pro oblast školství Vít Šimral (Piráti).

Časově prakticky souběžně probíhala rekonstrukce ZŠ T. G. Masaryka na Ortenově náměstí v Praze 7. Začátkem léta dokončená modernizace za 84 milionů korun dala škole nový interiér i rozvody a rozšířením půdních prostor tam vzniklo šest dalších tříd. „V rámci každé ze dvou etap rekonstrukce jsme otevřeli tři nové třídy a také šatny a kabinety pro učitele. Do školy nyní může chodit o 150 žáků více, což je při stále se zvyšujícím tlaku na vzdělávací kapacity v naší městské části velmi dobrá zpráva,“ poznamenal starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha 7 sobě).

„Důvodem pro tak vysoký rozpočet byla zejména úprava projektu s cílem maximálně snížit energetickou náročnost budovy. Mám velkou radost, že jsme to dokázali a vybudovali pro Starochodovskou školu naprosto moderní, úsporný objekt energetické třídy A, který je minimálně v rámci hlavního města unikátem,“ uvedl k dva roky trvající stavební akci místostarosta Prahy 11 Ondřej Prokop (ANO).

Novou tělocvičnu, kabinety, šatny a především deset dalších kmenových nebo speciálních tříd - to vše získala Základní škola (ZŠ) Chodov (Květnového vítězství 57) díky přístavbě západního křídla, které bylo slavnostně otevřeno poslední prázdninový den. Investice magistrátu a městské části do nejstarší základní školy v oblasti Jižního města ve výši 187 milionů korun navýšila kapacitu o sto žáků a pedagogům přinesla kýžené zázemí odpovídající 21. století.

/FOTOGALERIE/ Počet obyvatel Prahy setrvale roste a metropole proto potřebuje nové školy. Do jejich výstavby plánuje hlavní město investovat v následujících letech miliardy korun. Stovky milionů pak jdou už nyní do modernizací, přístaveb či nástaveb existujících školních budov.

