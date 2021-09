„Ať chceme, nebo ne, děti většinou opakují chování, které vidí okolo sebe. Chci, aby se jednoho dne třeba Honza ze 4. B zachoval jako statečný Třetislav a pomohl slabšímu Tondovi z 1. C vstát, než aby si ho brečícího natočil mobilem a dal to na sociální sítě,“ poznamenal autor zmíněné pohádkové knihy Petr Březina.

Zatímco rodiče prvňáků čekala po příchodu do školy informativní schůzka s pedagogy, ti od vyšších ročníků mohli doprovodit potomky k antigennímu testu na covid-19. „Nemám s tím problém. Zákrok je sice trochu nepříjemný, ale naše desetiletá dcera už ho absolvovala několikrát, a tak ví, co ji čeká,“ svěřil se otec dívky, který se představil jako Martin.

Podle ředitele Dalibora Neckáře podstoupilo prvního září test na koronavirus v jeho škole všech 265 žáků druhých a vyšších tříd. Pozitivní nebyl nikdo a žádné „logistické“ problémy kolem testování prý nenastaly. „S přípravou mám již roční zkušenost, ale tím, že je naše škola přibližně 120 let stará, tak je obtížnější splnit některá doporučení - teplou vodu ve třídě, dostatečné rozestupy mezi žáky a podobně,“ sdělil Neckář Pražskému deníku.

Výjimečnost prvního školního dne v životě tentokrát zakusilo v celé metropoli 14 495 šesti až sedmiletých dětí. Vládní pravidla jim dala ohledně dobrovolného testování jednodenní odklad. Barbora Kozáková, která ve středu poprvé odvedla mladšího syna Mikuláše do útrob Základní školy Podbělohorská, s podstoupením testu ve čtvrtek nijak neváhala.

„Syn z toho obavy nemá, jelikož byl již testován v mateřské školce a vždy to probíhalo bez problémů. Přijde mi, že pozitiva testování určitě převyšují jeho negativa včetně eliminace šíření nákazy. Vyloučení netestovaných z některých předmětů zase teoreticky může vést k celkovému vyloučení z kolektivu, kde si zvláště v první třídě děti budují své místo a vytváří společenské role i pro budoucnost,“ zamyslela se Barbora.

Povinné zakrytí úst ve společných prostorách škol považuje za zbytečné opatření, protože se podle ní nošení roušek či respirátorů u malých dětí nedá úplně vynutit. „Mladší syn roušku samozřejmě nenosí rád stejně jako my všichni ostatní, ale omezenou dobu v ní vydrží. O očkování dětí zatím neuvažujeme. Průběh nemoci je u dětí většinou mírný, a i když věřím, že je vakcína v pořádku, nějakou dobu počkáme, až ji stoprocentně prověří čas a studie. Navíc se objevují nové mutace a budeme se muset stejně nejspíš přeočkovávat, tak bych raději počkala, až bude situace trochu stabilnější,“ dodala matka Mikuláše a staršího Eliáše.

Iniciativa Dostaňte nás ven

Studenti Gymnázia Přírodní škola se znovu připomněli s iniciativou Dostaňte nás ven. Ministry školství i zdravotnictví požádali, aby vláda deklarovala, že už školy nikdy nebude zavírat plošně a že jejich uzávěry budou nejkrajnější variantou. „Za každým jménem, které tu je napsané na chodníku, je žák nebo student, který nemohl skoro rok chodit do školy. Chceme politikům vzkázat, aby nemysleli jen na čísla, ale na každého jednotlivce zvlášť,“ vzkázali studenti poslední srpnový den před sídlem Ministerstva zdravotnictví.

Ředitel soukromého gymnázia František Tichý připojil požadavek, aby se vyjasnila a ideálně sjednotila pravidla umisťování žáků a pedagogů do karantény při výskytu pozitivní osoby. „Určovat to mají krajské hygienické stanice a my dnes netušíme, jestli bude u posuzované osoby zohledněné kupříkladu to, zda nosila, nebo nenosila respirátor,“ prohlásil Tichý.

Hlavní město ve spolupráci s Prahou 9 a Lysolajemi se začátkem školního roku také spustilo pilotní testování odpadních vod na přítomnost koronaviru. Pravidelný laboratorní rozbor zatím podstupují vzorky ze sedmi škol z území obou městských částí. Metoda, která je hojně rozšířená v Nizozemsku a letos už vyzkoušená i na jiných místech Prahy, má potenciál odhalit rostoucí výskyt infekce v konkrétní komunitě ještě před projevem příznaků u nakažených. „Pokud pilotní testování potvrdí účinnost metody, chceme jako hlavní město nabídnout možnost testování škol postupně všem městským částem“, sdělil náměstek primátora Petr Hlubuček (Spojené síly / STAN).

„V případě indikace zhoršující se epidemické situace chceme přejít v dané škole k cílenému testování jednotlivých dětí. Od kombinace obou metod očekáváme významné zvýšení jejich účinnosti a zároveň snížení zátěže dětí,“ upřesnil starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS).

Vedení města ve snaze zabránit návratu distanční nebo „rotační“ výuky podporuje pražské školy v zavádění logisticky i finančně náročnějších, ale zároveň spolehlivějších PCR testů namísto antigenních. Komplikovanější variantu zvolila pro tři zářijová testovací kola asi pětina škol (převážně středních), které jsou zřizované Prahou.

„Antigenní testování považuji vzhledem k jeho prokázané chybovosti za vyhozené peníze. Zásadní je ale to, aby se v případě další eskalace epidemie školy zavíraly jako poslední a otevíraly jako první. Protože průmysl by pár týdnů uzávěry zvládl, ale školáci další rok už stěží,“ uvedla šéfka magistrátního Výboru pro výchovu a vzdělávání Mariana Čapková (Praha sobě).

„S požadavkem, aby byly školy i v případě epidemie otevřené co nejdéle, za sebe i za ministerstvo souhlasím. Určitě nechceme školy zavírat. To už se nesmí stát. Ale potřebujeme, aby nám studenti pomohli a dodržovali zavedená opatření,“ reagoval pohotově na Twitteru na happening studentů pod okny ministerstva zdravotnictví šéf rezortu Adam Vojtěch (ANO).