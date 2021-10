Cílem návrhu je, aby se děti devět dní v kuse nepotkaly, čímž by se šíření nákazy ve školách mohlo přerušit. Na středu 27. října a pátek 29. října totiž připadnou podzimní prázdniny a 28. října je státní svátek.

„Zatímco začátkem září jsme začínali na desítce nemocných za týden, v současné době je to přes 200 nemocných dětí po týdnu,“ řekla ředitelka Hygienické stanice hlavního města Prahy Zdeňka Jágrová. „Nemocnost u školních dětí intenzivně stoupá, ve věkové skupině 12 až 15 let je nemocnost 379 dětí na 100 tisíc, což je týdenní vzestup o 136 %, včera to bylo ještě o 98 %. Mladší děti ve věku 6 až 11 let mají nemocnost o něco nižší, přesně 352 na 100 tisíc, vzestup je u nich o 40 %,“ argumentuje Jágrová.

Jágrová také ujistila, že nikdo z nich není ve vážném stavu. Podle ní jsou však děti zdrojem infekce a nositelem nákazy pro všechny dospělé.

Podle Víta Šimrala (Piráti), radního pro školství by volno mohla žákům dát asi stovka pražských základních škol, tedy méně než polovina, nyní podle něj probíhají porady s řediteli a jasno bude koncem týdne.

„Každá ze škol může doporučení vyhodnotit jinak, zda se u nich pozitivní děti na školách nacházejí. Chceme zabránit hlavně tomu, aby ministerstvo zdravotnictví zavedlo roušky ve výuce, to je naprosto skandální. A hlavně opětovnému zavření škol,“ řekl Šimral. Podobně podle Šimrala postupují i jiné kraje, například Olomoucký, Jihočeský či Moravskoslezský.

„Vláda kvůli předvolební kampani pandemickou situaci zanedbala. Ředitelé škol se mohou rozhodnout na základě dat. Chápu však, že i dva dny ředitelského volna mohou lidem způsobit komplikace,“ řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Od pondělí se také mění pravidla karantény pro děti, bude zkrácena na 7 dní a na jejím konci se musí dítě podrobit PCR testu, který je zdarma. Do karantény také nebude muset jít celá třída. „Pokud ve škole budou podmínky takové, aby umožnily posunutí přestávek či výuky u třídy v karanténě, nechali bychom děti chodit do školy, omezeny by byly pouze v kroužcích,“ popsala Jágrová.

Přestupky v MHD

Problém také představuje nízká proočkovanost učitelů a školního personálu, vakcínu si nechalo dát pouze 60 % zaměstnanců škol. Podle primátora se nyní policie také zaměří na kontrolu nošení respirátorů v MHD, speciální policejní tým bude od listopadu hlídat především v metru.

„Protiepidemiologická opatření jsou dodržována velmi vlažně. Musíme pro to něco udělat, aby to tak nebylo. Pomohlo by, kdyby organizátoři akcí v interiérech připomněli, že je důležité mít nasazené roušky. A aby se důsledně kontrolovalo potvrzení o očkování či testech,“ řekla Milena Johnová (Praha sobě), radní pro zdravotnictví a sociální politiku.