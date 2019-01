Praha - Školy v Česku často bojují s nedostatkem peněz na všechna vylepšení, která by si přály pro děti udělat. Nyní mohou získat na své aktivity až 200 tisíc korun v projektu, který zahájila společnost Procter & Gamble ve spolupráci s Penny Marketem. K vítězství mohou „své" škole dopomoci rodiče žáků i všichni její příznivci, po zakoupení výrobku P&G v Penny Marketu se budou moci zapojit do hlasování. Soutěž potrvá do 18. listopadu.

Pomozte zlepšit prostředí pro vzdělávání školáků. | Foto: www.pomahame-skolam.net

Ačkoli existují místa, na která je řada českých škol pyšná, například počítačové učebny či sportoviště, stále je co zlepšovat. Rekonstrukci nebo nové vybavení by na mnohých školách potřebovaly například toalety a třídy, ale také specializované učebny, jako jsou cvičné kuchyňky, které kromě výuky vaření přinášejí dětem do škol kousek domova.

„Je velmi obtížné získat finance na vylepšení prostředí, protože prostředky zřizovatele jsou značně omezené. Jsme proto velmi rádi, že se můžeme zúčastnit takovéto soutěže," řekl Michal Loukota, ředitel Základní školy Turnov.

Aby se situace alespoň některých škol změnila a mohly dětem splnit alespoň část jejich přání, spustila společnost Procter & Gamble tuto soutěž, ve které můžete pro svého favorita hlasovat i vy. V Praze se soutěže účastní Základní škola Chvaletická a Základní škola Poznaňská. Další se můžou hlásit v průběhu soutěže.

Vytvoření inspirativní atmosféry

„Naším cílem je vytvořit dětem ve škole inspirativní atmosféru, která podpoří jejich zdravý vývoj a osobnostní růst. Školní prostředí, ve kterém žáci tráví podstatnou část dne, má velký vliv na jejich výsledky a motivaci. Chtěli bychom zprostředkovat vřelou, přátelskou a domácí atmosféru," vysvětlil Matej Podobnik, manažer korporátní komunikace Procter & Gamble.

„Naši zákazníci se často aktivně účastní našich charitativních akcí. Rádi bychom je i tentokrát pozvali, aby pomohli zlepšit prostředí pro vzdělávání českých školáků," vyzvala Andrea Bělohradská z oddělení reklamy společnosti Penny Market.

Hlasování pro jednu ze škol

Školy budou soutěžit na stránkách www.pomahame-skolam.net, kde budou moci zákazníci Penny Marketu po zakoupení vybraných značek Procter & Gamble (Ariel, Bonux, Jar, Pampers, Always, Gillette, Discreet, Naturella, Lenor, Tide, Head & Shoulders a Old Spice) prostřednictvím kódu z účtenky hlasovat pro jednu ze škol.

Tři školy s nejvyšším počtem hlasů získají finanční prostředky na zlepšení prostředí pro vzdělávání školáků. Celkem se hraje o 450 tisíc korun.

I bez účtenky můžete hlasovat pro kresby žáků na téma „Jak vypadá ideální škola". Tři kresby, které obdrží nejvíce hlasů, vyhrají 5 000 korun na školní výlet.

Anketa: Jak si představujete ideální školu

Anička, 6 let: Mně by se líbilo, kdyby za námi mohli do školy chodit i rodiče a třeba nám někdy pomáhat. Nebo aspoň kdybychom měli vyučování společně s bráchou.

Lukáš, 8 let: Přál bych si, aby ve škole bylo víc živých zvířat a zábavy, třeba akvárium na chodbě i ve třídě a taky lezecké stěny. A taky bych se chtěl víc učit na tabletu, aby měl každý svůj.

Sebastian, 9 let: Hlavně bych zrušil známky. A taky víc propojil hodiny a přestávky. A každý by mohl mít svůj stůl a v něm zabudovaný displej, jako dotykovou obrazovku.

Jonáš, 10 let: Bylo by dobré, kdybychom se nemuseli přezouvat a mohli jsme sedět po jednom a nenosit tak velké tašky, jako je to třeba v Americe. A o přestávkách aby šlo třeba hrát basket nebo jít ven.

Antonín, 12 let: Mě baví kreslit a tvořit a líbilo by se mi, kdyby šlo dělat víc věcí na velkém prostoru, malovat na zdi, podlahy, obří papíry a tak. Lavice jsou moc malé.