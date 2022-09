„Po příchodu žáků do družiny vychovatel zaeviduje, které děti se tam nacházejí. V aplikaci následně vyskočí upozornění ve chvíli, kdy do školy dorazí rodič s příslušným čipem," vysvětluje Jan Šulák, bývalý učitel informatiky, který stál u zrodu systému BELLhop.

Aplikace má omezit komplikace, které s hlídáním dětí souvisejí. Vychovatelé totiž často znají jen jednoho z rodičů a v případě, že pro dítě přijde někdo jiný, musí ověřovat jeho totožnost a řešit, jestli k tomu má skutečně oprávnění. Na školách, které zavádějí digitalizaci družin, má každý z rodičů digitálně podepsaný čip, díky kterému je hned jasné, o koho jde a že má právo si dítě odvést.

V případě ukradení čipu by teoreticky mohlo dítě odejít s neznámou osobou, rodiče proto musí krádež okamžitě nahlásit a čip zablokovat. Pokud chce rodič vyzvednout více dětí najednou, třeba v případě potomků sousedů, musí si vzájemně čipy předat. Stejně jako s vyzvedávajícími prarodiči, alespoň pokud jim nekoupí jejich vlastní čipy.

Školy, které systém čipů zavedly, si ho pochvalují. „Díky systému čipů máme nejen přehled o tom, s kým dítě odešlo, ale také v kolik hodin,“ připomíná Tomáš Marek, ředitel Základní školy Donovalská, která před šesti lety patřila mezi první školy zkoušející systém.

K novým školám, které od září systém zavádějí, patří i Fakultní základní škola Mezi školami ve Stodůlkách. „Digitalizaci systému školní družiny u nás propojíme s digitalizací třídních knih. Dosud jsme využívali papírové třídnice, jejichž vyplňování zabíralo mnoho času,“ vysvětluje ředitel Petr Kubička.

Zůstává na každém z ředitelů, jak systém využije. V některých případech vedení škol rozhodla, že se zaznamenají do aplikace všechny aktivity, jimž se dítě přes den věnuje. Systém sleduje i zájmové kroužky, na které jednotlivé děti docházejí, a upozorňuje na to, kdy probíhají. Tvůrci ale rodiče uklidňují, že součástí systému není kamerový systém, který by sledoval děti přímo ve třídách. Nezbytná míra soukromí tedy dětem zůstává i nadále.