PRAHA - Přístup na školní hřiště pro veřejnost i přes léto slibovala většina městských částí. Ne všechny ale dodržely slovo. Do hřišť přitom investuje magistrát i jednotlivé městské části. Děti z některých čtvrtí tak nemohou využívat sportoviště, která prostřednictvím daní zaplatili jejich rodiče.

Školní hřiště. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Milan Jaroš

Špatným příkladem je například starosta Prahy 5 Milan Jančík (ODS). Ten se v dubnu na akci Den s Deníkem chlubil tím, že všechna hřiště jsou přístupná a slouží nejen dětem, nýbrž i dospělým. O prázdninách to ale neplatí. ,,Přes léto jsou školní hřiště uzavřena,“ sdělil mluvčí radnice Jan Šlajs. Podobná situace je i v Praze 1 a 7. ,,Už takhle tady není moc hřišť, kam bych mohla jít se synem, teď přes léto spolu jezdíme až na okraj Prahy,“ postěžovala si maminka sedmiletého chlapce z Prahy 1.

Radnice ale mají snadné vysvětlení: Školy se nacházejí buď ve vnitroblocích, nebo jsou oploceny. To znamená, že je nutná přítomnost správce po celou otevírací dobu. ,,Bohužel školy nemají zejména personální kapacity, které by zajistily jejich spravování a kontrolu v případě, že by hřiště byla zpřístupňována pro veřejnost,“ tvrdí mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš.

Co je v jedné městské části problém, jiné potíže nečiní. „Hřiště jsou zpřístupněna i v letních měsících, lidé se musejí pouze připravit na to, že část sportovišť je omezena například kvůli sportovním soustředěním,“ uvedl tiskový mluvčí radnice Prahy 3 Jan Sotona.

Podle radnice Prahy 6 je otevření hřiště věcí každé základní školy. Z celkem 27 škol v této městské části jich tak učinilo deset. „Školy si tak mohou například zlepšit své jméno nebo i ekonomickou situaci, vybírají- li vstupné,“ uvedl mluvčí Prahy 6 Martin Šalek.

Děti zdarma

Zatímco jsou totiž sportoviště pro děti obvykle zdarma, dospělí musejí na některých místech za vstup platit. Například ZŠ Ohradní v Praze 4 vybírá 180 korun za dospělou osobu. Naproti tomu v Základní škole v Kozinově ulici v Praze 15 mají i přes prázdniny otevřeno zdarma pro všechny od pondělí do neděle vždy do 21 hodin.

,,Chodím si sem s kamarády skoro každý týden vpodvečer zahrát fotbal, tráva by byla lepší, ale zase je to zadarmo,“ říká o štěrkovém hřišti dvaadvacetiletý student umění Matěj Pospíšil.

Některá hřiště jsou pro děti uzavřena i kvůli tomu, že je školy pronajaly soukromníkům. Ceny a otevírací dobu pak určuje provozovatel. Nejčastěji jde o tenisové kurty či hřiště pro volejbal a basketbal. Tak je tomu například na jazykové škole v Horáčkově ulici v Praze 4. ,,Pronajímáme několik hřišť, kde se provozuje plážový volejbal. Měsíčně tím získáme 30 tisíc korun, tyto peníze pak opět využíváme na další úpravy areálu,“ sdělila Deníku ekonomka školy Petra Koželuhová.

Správci hřišť ovšem upozorňují, že zájem dětí o sportování v prázdninových dnech není velký. Například hřiště ZŠ Sázavská v Praze 2 prý za den nenavštíví víc než deset dětí. „Jsou to pořád ty samé děti, které o prázdninách nemají kam vyjet,“ uvedl správce tohoto hřiště.