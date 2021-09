Zavedené opatření platí zatím jen do pátku 8. října. Jde o pilotní projekt. Na zákaz upozorňují dopravní značky a jeho dodržování budou hlídat hlídky městské policie.

„Cílem je zklidnění dopravy okolo školy a zajištění větší bezpečnosti všech, kteří se tady pohybují pěšky, na kole, koloběžce či vystupují z MHD,“ uvedla Praha 6 na svých stránkách.

Zavedení takzvané školní ulice v Česku není příliš běžné, existuje ale už například v Praze 20, Říčanech, Kadani a Nymburce. Rozšířené je však v řadě evropských měst, v Paříži například velkou část ulic před školami proměnili na trvalé pěší zóny.

Klub přátel školy chce snížit počet dětí, které jezdí do školy autem

Iniciátorem pilotního projektu byl Klub přátel ZŠ Hanspaulka. „Se stížnostmi na stále intenzivnější ranní provoz u školy, situace mezi chodci a auty, nedýchatelný vzduch se na nás a školu rodiče obraceli čím dál častěji,“ řekla Martina Galušková z Klubu přátel ZŠ Hanspaulka.

Během testovacího provozu chce radnice ověřit, zda opatření pomohlo, nebo ho je potřeba upravit. „Připravili jsme doprovodnou kampaň a materiály, které rodičům poradí, jak jinak dopravu do školy pojmout. Pevně věřím, že se podaří i snížit počet dětí, které jsou dováženy těsně ke škole autem,“ dodává Galušková, která jinak okolí školy vnímá jako klidné a bezpečné. Projekt podporuje to, aby děti v docházkové vzdálenosti chodily bezpečnými cestami do školy pěšky.

Pokud rodiče z různých důvodů vozí děti do školy autem, mohou zaparkovat nejlépe v ulici Na Hanspaulce, kde jsou takzvaná místa K+R a zpravidla i volná stání v rámci modrých parkovacích zón pro držitele parkovacích oprávnění v zónách placeného stání. Omezení se nevztahuje na auta přepravujících držitele karty ZTP a výjezd stálých rezidentů z uzavřeného úseku.