„Přes naši městskou část cestuje spousta Středočechů do centra města. U nás nechají automobil a dále pokračují vlakem. Protože je pro ředitelku školky rozhodující jen trvalý pobyt, někteří rodiče dokonce zkouší, jestli by dětem nemohli zřídit adresu na radnici,“ kroutí hlavou Zorka Starčevičová, starostka Klánovic.

Školka v Klánovicích pojme 159 dětí. „Dostaly se do ní nejen děti nad tři roky, ale i některé dvouleté. A chodit k nám budou i čtyři ukrajinské děti,“ popisuje Petr Vilgus, tajemník Klánovic, který doplnil, že u tří dětí se ještě řeší mimo jiné i povinné očkování.

Čestné prohlášení

Bohaté zkušenosti se školkovou turistikou má i Praha 7. Na území této městské části je v době před zápisy každoročně přehlašováno kolem třiceti dětí. „Snažíme se tomu alespoň částečně zabránit tím, že po rodičích chceme čestné prohlášení, že dítě na sedmičku nepřehlásili účelově z důvodu umístění do mateřské školy,“ prozradila Pražskému deníku radní Hana Šišková.

Jeslím odzvonilo. Radnice v hlavním městě místo nich zřizují dětské skupiny

Své o školkové turistice ví i v Letňanech. „Máme indicie, ale těžko se to prokazuje. Navíc při stávající právní úpravě nemohou naši ředitelé, kteří o přijetí rozhodují, rozhodovat, zda je někdo k trvalému pobytu, který je rozhodujícím kritériem, hlášen léta nebo jen jeden den,“ říká starosta Zdeněk Kučera.

Jeho městská část v posledních čtyřech letech masivně investovala do mateřských škol. „Díky stamilionovým investicím jsme zvýšili kapacity o 196 míst. Díky tomu od září nastoupí všechny děti starší tří let. A dokonce i dvouleté, které se narodily do 31. října 2019,“ doplnil Ondřej Lněnička, místostarosta Letňan.

Místa pro dvouleté i přespolní

V Kolovratech pak vloni otevřela radnice tři nové třídy mateřské školy. „A jedna je určena pro tzv. ‚dvouleťáky‘. Z dvouletých spádových dětí se v září dostanou všechny ty, které oslaví do konce roku 2022 třetí narozeniny,“ popsal starosta Antonín Klecanda.

Všechny děti se do spádových školek dostanou i v Praze 1, Praze 2, Praze 4 či v Běchovicích. „V Běchovicích po rozšíření kapacity školky jsme schopni přijmout dokonce i několik přespolních,“ sdělil starosta Ondřej Martan.

Plány radnic v hlavním městě pro letošní rok? Prioritou je školství

Od září bude navyšovat kapacitu mateřských škol i sedmá městská část tak, aby do nich mohly nastoupit všechny tříleté děti. „Potřebná místa pro děti z Prahy 7 máme již nyní téměř pokrytá. Zbývající tříleté děti budou dodatečně umístěné nejpozději na začátku podzimu po dokončení nových míst ve školkách,“ uvedla radní Hana Šišková.

Všechny děti se dostanou do mateřské školy i v Praze 10. „Více žádostí bývá v dopravně lépe dostupných školách, na sídlištích. Méně žádostí pak ve vilových zástavbách, což souvisí s demografií konkrétního místa,“ popsal Jan Hamrník, mluvčí Prahy 10. Kapacitu na desítce naplnily mateřské školy už po standardních zápisech.

„Městská část má zákonnou povinnost umístit v mateřských školách všechny své předškolní děti. Tuto povinnost tedy splníme. Problém nastává u dětí ukrajinských obětí války, s jejichž příchodem samozřejmě nikdo nemohl dopředu počítat,“ uzavírá Hamrník.