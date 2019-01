Situace v metropoli je zhruba taková: kde se v posledních letech hodně stavělo, tam je málo míst ve školce. To je případ třeba Prahy 9. Ta v nedávné době zvýšila kapacitu mateřinek tak, že jsou schopné pojmout o třetinu dětí víc, přesto je o místa boj.

„Podle informací z odboru školství je kapacita školek v rámci městské části naplněná, žádná volná místa už nejsou,“ sdělil mluvčí Prahy 9 Jiří Houdek. Obdobná je situace i na třináctce. Přestože tento týden nastoupilo 102 dětí do úplně nové školky U Stromu, žádná volná místa po zápisu nezbyla.

V Podskalí jsou volná místa

Prázdné nezůstaly ani školky v širším centru. V Praze 3 zbylo po nástupu dětí zhruba deset volných míst, ta se ale podle mluvčí tamní radnice Michaely Luňáčkové rychle naplňují. Další žáčky už nepřijímají ani na Vinohradech.

„Ale například v Podskalí, kde je nižší hustota obyvatel, jsou ještě volná místa. Zájemci se mohou hlásit buď přímo ředitelkám mateřských škol, nebo se obrátit na odbor školství,“ prozradila Martina Klapalová z úřadu Prahy 2.

Nejsnáze se místo sežene v Praze 8

Na osmičce přijímají ještě některé školky v oblasti Kobylis, Ládví, Boh-nic a Čimic. „Počet míst se každým dnem mění. Podmínkou pro přijetí jsou třetí narozeniny dítěte do konce letošního kalendářního roku,“ oznámil vedoucí odboru školství Petr Svoboda s tím, že při přijetí nehraje roli, zda má dítě v Praze 8 hlášený trvalý pobyt. Rodiče, kteří by měli o umístění potomka do některé tamní školky zájem, se mohou obracet přímo na něj. Situaci v této lokalitě pomohla zlepšit také nová školka v Dolních Chabrech pro 72 dětí.

Volná místa jsou také ve školkách na Jižním Městě. Při zápisu na jaře byly podle mluvčí Prahy 11 Anny Kočicové přijímány dokonce i některé dvouleté děti a zájemci se stále mohou hlásit. Trvalý pobyt tu rovněž nehraje roli. „Počítali jsme i s tím, že třeba někteří rodiče v Praze 11 pracují, proto jim bude více vyhovovat, když přihlásí dítě k nám,“ podotkla Kočicová.

Školné od pěti tisíc výš

Kdo nechce se svým potomkem každé ráno jezdit na jiný konec Prahy, nezbude mu než využít služeb některé ze soukromých školek. Za ně si ale připlatí. Měsíční platby se u těch nejlevnějších obvykle nedostanou pod pět tisíc korun, běžná taxa se pohybuje okolo deseti tisíc. Pokud chce rodič pro své dítko třeba výuku v cizím jazyce nebo zájmové kroužky, může platit klidně i dvojnásobek.

Pro srovnání, ve státních školkách se měsíční platba obvykle vejde do 1500 korun. I to je zřejmě důvod, proč většina rodičů hledá v první řadě místo tam. Soukromé školky proto volná místa mívají a přijímají i v průběhu roku.

Dopolední program často nabízejí i domy dětí a mládeže. Ačkoliv často končí před obědem, jsou i tak záchranou pro rodiče, kteří se potřebují alespoň na částečný úvazek vrátit do zaměstnání. Školné se v každém domě různí, zájemci musejí počítat s částkou mezi jedním a dvěma tisíci korun.

/EVA BRENDLOVÁ/