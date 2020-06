Školka na Chodově je uzavřena. Učitelka je pozitivní na covid-19

Mateřskou školu Markušova na pražském Chodově potkaly nečekané problémy. Není to tak dlouho, co se znovu otevřela, a nyní bude jedna z jejích tříd v karanténě. Kvůli pozitivnímu nálezu na koronavirus u jednoho z pedagogů ve třídě Pomněnky je od dnešního odpoledne až do 12. června tato třída mimo provoz.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Libor Plíhal