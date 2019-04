Pražská sekce pestrobarevně oděných a transparenty vybavených mladých aktivistů zaplnila v sále magistrátu prostor pro veřejnost během vystoupení náměstka primátora pro životní prostředí Petra Hlubučka (Spojené síly pro Prahu/STAN).

Ten připravil pro zastupitele zprávu o krocích, kterými se Praha snaží o redukci uhlíkových emisí a o zmírnění následků klimatických změn. Metropole podle Hlubučka plní loni schválený plán adaptace na změnu klimatu. V praxi jde například o přípravu legislativy pro masivnější rozšíření tzv. zelených střech a fasád. Případně o přípravu projektů směřujících k zadržování vody ve městě nebo už samotné zavodňování volných ploch v městské krajině třeba v podobě výstavby rybníka Terezka v Liboci.

„Slabší stránkou bylo provázání spolupráce magistrátu a IPR se správci jednotlivých oblastí například TSK. V současnosti se ale daří tento podíl na podpoře klimatu posilovat. Stejným způsobem by se dala zlepšit i komunikace s radnicemi,“ uvádí Hlubučkem předložený dokument.

Milion stromů bude

Informuje i o přípravě specializovaného webu, který se bude věnovat adaptaci Prahy na klimatické změny a zároveň opakuje koaliční závazek k výsadbě minimálně milionu stromů během osmi následujících let. „Akční plán výsadby je v přípravě,“ tvrdí zpráva, která ve druhé části představuje opatření v oblasti energetických úspor.

Víc konkrétních změn v energetice, dopravě nebo územním plánování požadují po vládnoucí koalici vedle mladých aktivistů i Zelení, kteří loni ztratili místa v zastupitelstvu. „Mnohá z opatření, kterými lze nastartovat proces obrany Pražanů před dopady změn klimatu, nedostatkem vody či pokračujícím extrémním úhynem zvířecích druhů, již byla v předchozích letech připravena. Realizace dnes vázne na nedostatku politické vůle vedení města,“ uvedl Vít Masare, lídr klimatické kampaně Zelených. Podle něj zatím není klimatická politika prioritou zejména pro primátora Zdeňka Hřiba (Piráti).

Blokace plánů na novou ranvej

Zelení zároveň na magistrát doručili návrh 15 strategických kroků, které připravili ve spolupráci s experty a spolky. Mezi opatřeními je „odříznutí“ městských organizací od uhelných zdrojů energie, zavedení ekologických ohledů při přidělování městských grantů nebo zablokování plánu na stavbu nové ranveje na Letišti Václava Havla.

Podle předsedy pražské ODS a zastupitele Prahy i Prahy 9 Tomáše Portlíka může být burcování středoškoláků k větší klimatické odpovědnosti prospěšné, nemělo by ale sklouzávat k pouhé deklaraci vzletných cílů. „Všichni jsou plní analýz, ale důležité jsou hlavně praktické detaily. A také to, aby se ekologicky příznivé postupy dostaly pod kůži představitelům samospráv. Nám se to v Praze 9 daří už řadu let a výsledkem jsou třeba meandry Rokytky, vyčištěné a nové rybníky nebo dlouhé zelené pásy ve Vysočanech,“ uvedl Portlík.