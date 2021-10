ZŠ Chmelnice byl uzavřena před 14 dny poté, co během několika málo dnů skončila v domácí karanténě třetina žáků, zároveň bylo pozitivně testováno nebo v domácí izolaci 13 učitelů. „Jakkoli jsme se snažili udržet školu v chodu, šíření viru bylo silnější. Do karantény padaly další třídy, každou hodinou přibývají žáci s pozitivním PCR testem a k tomu odpadají další pedagogové,“ vysvětlil tehdy ředitel Havelka. Lokální třídní karantény už v polovně září nedokázaly zabránit šíření covid-19, navíc třídy navštěvuje nemálo sourozenců, a tak se nedalo předejít šíření nemoci, kterou děti přinesou z domova.

ZŠ Chmelnice v Praze 3 už zase učí. Po nucené pauze, kdy ji od 15. září kvůli prudkému nárůstu počtu žáků i učitelů s covidem-19 uzavřeli hygienici, přišli školáci do třid ve středu 29. září.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.