Ve školách budou od září muset nosit ochranu dýchacích cest děti jen ve společných prostorách. Žáci a studenti, kteří nejsou plně očkováni nebo v posledních 180 dnech neprodělali covid-19, se budou muset nechat testovat. Odmítnou-li to nebo nedoloží-li bezinfekčnost jinak, budou muset nosit roušku i při výuce. Pohled ředitelů pražských škol na nová pravidla školní docházky se různí.

Příznivější pravidla

V Základní škole Květnového vítězství na Chodově jsou na nová pravidla připraveni. „Pro pobyt a práci žáků a učitelů jsou příznivější než ta v minulém školním roce. Pokud pravidla umožní výuku bez toho, aby se přecházelo na distanční verzi, budeme rádi,“ uvedl ředitel školy Pavel Kopečný, který věří, že radikální postoje k požadovaným pravidlům bude mít jen málo rodičů.

Co největší rozvolnění omezení by uvítal Dalibor Neckář ze základní školy Radlická. Pravidla se víceméně shodují s pravidly v minulém školním roce s tím rozdílem, že netestovaní žáci nemohli chodit do školy, a od září tam být smí celý den se zakrytými ústy. A právě to je podle Neckáře nešťastné. „Opatření pro žáky odmítající testování nedávají smysl ani v souvislosti s prohlášením hygieniků, že kvůli mutaci delta jsou přísnější podmínky při trasování. Doufáme, že rodiče budou vesměs rozumní a k odmítání testování nebude docházet,“ poznamenal Neckář.

Břemeno pro školy

Jakub Pour, ředitel EDUCAnet, základní školy, střední školy a gymnázia na pražském Chodově, zastává názor, že je na školy kladeno velké břemeno, když musí hlídat a evidovat testování dětí.

„Obávám se, že rodiče mají další páku na to, aby nemuseli děti poslat do školy. Stát jim to nyní legálně umožňuje,“ uvedl Pour, podle kterého budou mít rodiče strach z možné nákazy ze strany netestovaných dětí.

Četné komplikace

Podle ředitele základní školy na Strossmayerově náměstí Františka Rady by opatření ve školách měla korespondovat s dalšími opatřeními ve společnosti. „Je nezbytné udělat vše pro to, aby nebyly školy opět plošně zavírány,“ zdůraznil.

Komplikované podle něho může být dodržování homogenity tříd při dělených hodinách při výuce cizích jazyků a volitelných předmětů nebo nastavení časů obědů tak, aby se v jídelně potkávalo co nejméně tříd.

„Netestované děti budou mít alespoň možnost se výuky účastnit, loni to nešlo. Jde o první dva týdny, kdy je plánována úvodní vlna testování. Snad výsledky dopadnou natolik dobře, že žádné další testování nebude potřeba,“ poznamenal Rada.

Na smíchovské střední průmyslové škole a gymnáziu nevidí v současných opatřeních problém.

„Pokud se někdo odmítne testovat, musí počítat s tím, že nastanou opatření, aby se před případnou nákazou z jeho strany chránili ostatní,“ vysvětlil ředitel Radko Sáblík, který se ale u studentů s odporem k testování v předchozím školním roce nesetkal.