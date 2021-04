„Výuka už byla v rotačním režimu, měl jsem to štěstí, že jsem z těch tří týdnů byl ve škole dva,“ popisuje student, který si ale na distanční výuce našel i několik pozitiv.

„Už jsem si odvykl na to vstávání v šest hodin,“ popisuje s tím, že před rokem, když se ze dne na den zavřely školy, ta jeho byla schopná okamžitě přejít na on-line výuku.

„V MS Teams jsme se už učili v rámci výuky informatiky dávno, takže v průběhu té distanční jsme to jen doladili. A třeba taková angličtina se mi líbila ještě více než při běžné docházce do školy.“

Na otázku, co na distanční výuce vnímá jako nejlepší, paradoxně nezmiňuje pozdní vstávání, ale spolupráci se spolužáky. „Když jsme třeba počítali něco v matematice, dovedli jsme si navzájem poradit, dobrat se k výsledku společnými silami. Věřím, že tato schopnost spolupráce se nám bude hodit určitě i v životě,“ věří student Lukáš.

Zatímco on má ještě návrat do lavic v nedohlednu, šestnáctiletý učeň Florián Trávníček ze Střední odborné školy Jarov se po dlouhých měsících vrátil v pondělí zpátky do školy.

Pražský deník ho zastihl na odborném výcviku během polední pauzy. „Učíme se v podstatě všechno znovu, od základů,“ přiznává budoucí sklenář.

Do školy se těšil. I za cenu pravidelného testování. „Všichni jsme byli naštěstí negativní. Proto nechápu, proč musíme nosit respirátory, když jsme testovaní. Nepracuje se v nich vůbec dobře,“ stěžuje si Trávníček.

A dodává, že je rád, že je teprve ve druhém ročníku. „Nechtěl bych teď mít před sebou závěrečné učňovské zkoušky. Po tom ztraceném roce.“

Prioritou jsou učni z třetích ročníků

Ředitel učiliště na Jarově Miloslav Janeček přiznává, že to jsou právě třetí ročníky, které to mají letos nejtěžší. „S malými přestávkami je to už rok, co žáci nebyli na odborném výcviku. Je to hodně znát. Jejich pracovní návyky i dovednosti se trošku zhoršily,“ popisuje.

Žáci nyní fungují v režimu týden ve škole na praxích, týden doma na distanční výuce. Tak to bude až do května. „Prioritou jsou pro nás v současné chvíli žáci třetích ročníků, kteří letos končí. Ti budou mít do května režim týden praxe, týden domácí výuky. Na konci května jim předáme vysvědčení. A v praktické přípravě budou pokračovat ještě celý červen a červenec.“

Podle Janečka čeká učně tvrdá práce. „Jednou dvakrát si to vyzkoušejí. Ale nebude prostor na procvičování. Během tří měsíců musíme dohnat látku za jeden a půl roku!“

Studium v zahraničí nevyšlo

Zatímco učni ztratili během pandemie koronaviru pracovní návyky a dovednosti, jednadvacetiletý student Vysoké školy ekonomické Tomáš Jindra přišel o studium v zahraničí.

„Měl jsem jet do slovinského Mariboru. Nabídli mi, že bych mohl studovat i on-line. Ale to by postrádalo smysl. Erasmus ve Slovinsku jsem tedy zrušil. Znovu jsem u nás na škole prošel výběrovým řízením a teď mě čeká v příštím semestru španělská Pamplona.“

Tomáš Jindra věří, že tento pobyt již vyjde. „Musí! Distanční výuka má sice i svá pozitiva, ale vnímám na sobě, že u počítače nejsem tak pozorný, jako kdybych byl ve škole,“ uzavírá Tomáš Jindra.