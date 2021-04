A důvod? Ze školky každý týden dostala obsáhlý e-mail, co všechno musí se synem zvládnout. „Chodily mi tzv. pracovní listy, které jsem musela tisknout. Každé pondělí zhruba dvacet papírů. Některé bylo potřeba vytisknout i barevně. Vůbec nechápu, jak to dělali rodiče, kteří nemají tiskárnu.“

Ve středu jí ze školky přišel další e-mail. Tentokrát s dobrou zprávou, že se zařízení od pondělí otevírá. „Kromě toho nám ředitelka poslala informaci o tom, že budou muset děti dvakrát týdně testovat antigenními testy, a instruktážní video. A v textu zaznělo, aby se i rodiče mladších dětí podívali na přiložený seznam profesí, jestli i oni náhodou nemohou dát od pondělí své dítě do školky.“ Kromě povinného testování budou předškoláci bez dalšího omezení. Na rozdíl od žáků prvního stupně nebudou muset nosit roušku.

Netestovaným škola může zajistit distanční výuku

Na příchod žáků se důsledně připravují i školy. „Abychom dodrželi doporučení z ministerstva školství, máme vytvořené časové harmonogramy jak pro příchod, tak pro obědvání dětí ve školní jídelně. Ale vzhledem k tomu, že je to již poněkolikáté v tomto školním roce, už nás to tolik nepřekvapuje,“ prozradila Jana Sieberová, zástupkyně ředitele Masarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy, v Praze 21.

Tato škola s tisíci žáky je druhou největší základní školou v metropoli. Přesto podle Sieberové bude testování pro všechny výzvou a novou zkušeností. Proto povolají k samotnému testování i pedagogy z druhého stupně. „Ti by měli být k rukám kolegyním z nižších ročníků,“ vysvětlila.

Rozčarovaná však byla z pokynů ministerstva školství. „Do škol mají být vpuštěni zákonní zástupci žáků prvních a druhých ročníků, aby mohli být oporou svému dítěti jak psychickou, tak fyzickou při testování samotném.“ V této fázi návratu žáků do škol je přitom vstup třetích osob do škol omezen. „Hned první den se nám tak po škole bude pohybovat spousta netestovaných rodičů. To si opravdu nedokážeme představit.“

A jak by škola postupovala v případě, kdy by se některý z žáků odmítl testovat? Zajistila by mu škola distanční výuku? „Ano. V období, kdy do školy docházely pouze první a druhé třídy, jsme měli několik dětí na distanční výuce na žádost rodičů. Ta musela být povolena ředitelem školy. Stejně tomu bude muset být i nyní. Není to tedy pro nás nic nového. Vždy záleží na domluvě mezi učitelem a rodičem. U nás na škole to funguje bez problémů,“ doplnila Sieberová.

Učiliště v nejistotě

A kdy se vrátí do škol žáci učebních oborů? Termín netrpělivě vyhlíží mimo jiné Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov v Praze 9. „Z vyjádření politiků se dá snad počítat s tím, že by mohli jít do školy na odborný výcvik 19. dubna. Jisté to ale úplně není,“ říká Janeček.

Když se ho Pražský deník ptal na to, jak bude vypadat testování a jak se na něj připravuje, odpovědi neznal. Nejen na začátku týdne, ale ani na jeho konci.

„Je mi líto, ale stále neznám odpovědi na vaše dotazy. Ale to, že nejsou do škol puštěni především žáci učebních oborů na praxi, pokládám za velkou chybu. Uvědomme si, že učni, kteří jsou letos ve třetím ročníku a budou skládat odborné učňovské zkoušky, přišli v součtu prakticky o třetinu odborného výcviku! Tedy o možnost procvičit si manuální dovednosti tedy to, čím by se měli živit,“ zlobí se ředitel.