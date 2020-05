Kauza ohledně konce oblíbené ředitelky zažehla „plamínek“, od něhož mohla dokonce shořet radniční koalice. V jinak na první pohled idylické a „sousedské“ Praze 7, kde komunální volby Čižinského hnutí v roce 2018 vyhrálo nadpoloviční většinou hlasů a k vládnutí přizvalo tři zástupce Pirátů a Strany zelených, se politické vztahy kvůli jedné „základce“ značně nabouraly a i v době, kdy se mezi lidmi řeší hlavně koronavirus, spor stále hoří.

„Piráti získali pocit, že nemají kontrolu nad děním na radnici. Také proto požadují post jednoho z místostarostů. Oproti koaliční smlouvě má Praha 7 sobě o jednoho místostarostu víc, než bylo původně domluveno,“ napsali členové místního sdružení České pirátské strany na facebookové stránky na konci ledna, kdy hrozili Čižinskému a spol. odchodem z koalice. Zelení naopak vedení městské části podpořili.

Tehdy kolovala veřejností petice rodičů, kteří protestovali proti vyhlášenému konkurzu. Signatářům se nelíbilo, že ředitelce Macečkové po konci šestiletého pracovního období nebyla funkce prodloužena, přestože v šetření České školní inspekce (ČŠI) dosáhla velmi dobrých výsledků a školská rada odhasovala na základě jí předložené koncepci, že není potřeba konkurz. Jenže Praha 7 jej nakonec stejně vypsala.

Byl konkurz zmanipulovaný?

Končící ředitelka Macečková vyslyšela prosby kolegů z pedagogického sboru i rodičů a přihlásila se. Ale na začátku března petiční výbor reagoval na proběhlé výběrové řízení otevřeným dopisem starostovi Čižinskému, kde označil konkurz za zmanipulovaný. Nespokojení rodiče se odvolávali na nahrávku ze zákulisního rozhovoru během jednání zastupitelů městské části, kde předseda kontrolního radničního výboru Jan Hejnic (TOP 09) říká Čižinskému: „Z mýho pohledu je to dost podezřelý… Fakt ti říkám, že to jsem si nemyslel, že to bude až takhle, protože, protože, fakt, to je divný, fakt mě to teda začíná smrdět.“

Macečková skončila třetí a v rozhovoru pro MF DNES řekla, že výběr kandidátů byl sporný: „Z mého pohledu a praxe ředitele nezazněl jeden odborný dotaz, otázky se týkaly většinou mé účasti v konkurzu po mediální kauze a prohlášení, že se nechci účastnit.“ Situace vygradovala, když se zjistilo, že vítězi konkurzu v předchozím působišti školní inspekce vytkla řadu nedostatků a že se angažoval v KSČM. Na druhém místě skončila kandidátka, která byla odvolána pro závažná porušení právních povinností, především kvůli střetu zájmů a finančním machinacím.

Na konci března nakonec rada městské části rozhodla, že nejmenuje žádného z kandidátů na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky školy Fr. Plamínkové a volbu posunula až konec prázdnin tak, aby se situace s novým školním rokem vyjasnila. Jenže o pár dnů později se opět ozvali naštvaní rodiče.

Škole hrozí nestabilita a nejistota, bojí se rodiče

„Situace kolem ZŠ Fr. Plamínkové je kritická. Kvůli odvolání dlouholeté ředitelky Jarmily Macečkové hrozí škole ve složité době, kdy všichni bojujeme s koronavirem, nestabilita a nejistota. Zřizovatel naprosto nezvládl vyhlášený konkurz a zrušil ho. Nikoho do dnešního dne nebyl schopen pověřit vedením a škola je tím pádem od 1.5. 2020 bez vedení a v naprostém chaosu,“ napsala médiím na začátku dubna Anna Matyášová Michalcová. Petiční výbor dokonce žádal rezignaci radní pro školství Hany Šiškové (Praha 7 sobě).

Starosta Čižinský pak oslovil Macečkovou, aby převzala řízení školy do dalšího konkurzního řízení. Jenže ta nabídku odmítla a nepověřila ani nikoho z pedagogického sboru. „Po neskutečné eskapádě urážek, výmyslů a dezinformací si nikdo nemohl myslet, že to mohu přijmout,“ vysvětlila MF DNES odcházející Macečková.

Nyní je stav takový, že školu nedaleko Letenských sadů od poloviny května řídí zkušený učitel Andrle, který se do Prahy vrátil z Trutnova a jehož matka pracovala na škole Fr. Plamínkové jako vychovatelka.

Nový ředitel: Nebude to snadný úkol

„Pozici jsem přijal po krátkém přemýšlení s vědomím, že to nebude snadný úkol. Nicméně člověk obklopen schopnými lidmi dokáže zvládnout i velké věci. Jsem přesvědčen, že takoví lidé na škole jsou, a společnými silami dovedeme úspěšně školu k příštímu konkurzu na ředitele,“ citoval ředitele web Flowee.cz.

Andrle kauzu zaznamenal podle vlastních slov pouze „okrajově“ z médií a sociálních sítí: „Jednou z mých hlavních priorit je stabilizace atmosféry mezi zaměstnanci a rodiči. Hlavní cíle jsou přijetí žáků prvních tříd, bezproblémové rozběhnutí výuky pro žáky prvního stupně, úspěšné zakončení školního roku a příprava na nový školní rok.“

Mezitím rodiče založili facebookovou stránku Plamínková děkuje, kam píšou dojemné vzkazy učitelé, rodiče i děti. „Růžové poděkování“ se objevilo rovněž na dvou billboardech v ulicích Prahy 7. Podle některých zdrojů se chystá skončit až polovina zaměstnanců školy.

„Postup radnice byl jediný možný, dávali jsme přednost tomu, aby paní ředitelka Macečková, nebo jedna z jejich zástupkyň pokračovaly. Nebylo to možné z důvodu rozhodnutí těch lidí, které respektujeme. Nevíme přesně, jaká je každou minutu situace, ale co vím a slyším, tak ta situace je normální. Zatím nikdo z učitelů nepodal výpověď, i když ještě podána být může. Se zástupci rodičů jsme se dohodli, že budeme působit, aby pedagogický sbor zůstal tak, jak je, a vše v klidu pokračovalo,“ řekl Čižinský k dotazu jedné z občanek minulý týden ve vysílání Se starostou u stolu online.