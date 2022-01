Škola, která se nachází na Střížkově u sídliště Prosek, si pro preventivní testování žáků zajistila přesnější PCR testy s laboratorním rozborem. Výsledky z pondělí ukázaly pozitivní výsledek ve 12 třídách. Hygienici následně rozhodli o karanténě pro celé kolektivy. Na dotaz ČTK to v úterý napsal mluvčí pražské hygienické stanice Zbyněk Boublík. Zdůvodnil to tím, že žáci byli po celý den ve výuce bez ochrany nosu a úst. "Z epidemiologického pohledu se jedná o celodenní kontakt mezi spolužáky," sdělil.

Štaubrová ale dnes uvedla, že ji hygienici v úterý informovali, že se pravidla trasování mění a kvůli šíření varianty omikron se nově bude týkat celých tříd. Dosud se podle Štaubrové trasovali zpravidla jen žáci, kteří seděli před, za a vedle nakaženého spolužáka nebo ti, kteří s ním seděli při svačině či obědě. Varianta omikron se přitom ve škole prokázala jen ve dvou z 12 případů, řekla.

Hygienici podle ředitelky nezohlednili ani to, že ve dvou třídách měly děti po celou dobu výuky roušky. "Teď to zpětně řešíme s hygienou, že měly roušky. Co s tím máme dělat, když už jsme včera děti poslali do karantény," poznamenala.

S karanténami pro celé třídy nesouhlasí starosta Prahy 9 Tomáš Portlík, podle něj je to zbytečné opatření. Hygienici by podle něj měli zohlednit to, jestli se dokáže pomocí testů rozlišit, v kterých případech se jedná o variantu omikron. U ostatních variant by celé třídy do karantén chodit nemusely. Nyní má starosta pocit, že škola doplácí na to, že se snažila zajistit dětem kvalitnější testování.

Podle Štaubrové nemají školy, které chtějí používat PCR testy, jasnou metodiku. Manuály, které k testování vydalo ministerstvo školství, se týkají převážně antigenních testů. Doplnila, že s těmito testy nemá dobrou zkušenost. U antigenních testů dodaných státem měla škola v jednom kole testování 33 pozitivních případů, z toho 30 se jich později ukázalo jako falešně pozitivních. "Dalších sedm dětí nám to neodhalilo vůbec," dodala.

Většina škol používá méně přesné antigenní testy, u kterých je výsledek během několika minut. V případě pozitivního výsledku pak třída do karantény v pondělí nejde, protože pozitivně testovaný žák je hned izolován, a není tedy pro své spolužáky rizikovým kontaktem. Jiný režim bude platit po čtvrtečním testování. Výsledky přesnějších PCR testů jsou se zpožděním. Následná opatření pak závisí na tom, zda měli žáci roušky a jaké kontakty hygienici označí za epidemiologicky významné.