První, komu se brány škol otevřou, budou deváťáci. Už od příštího pondělí mohou docházet na přípravné kurzy na přijímací zkoušky. Účast není povinná a ředitelé musejí zajistit, aby se jich ve třídě nesešlo víc než patnáct.

Větší zatěžkávací zkouškou však bude 25. květen, od kdy začne vyučování celého prvního stupně. „Zatím připravujeme dotazník pro rodiče o předběžném zájmu o nástup do školy. Ale předpoklad je, že se do školy vrátí minimálně 50 procent žáků 1. stupně,“ sdělila Deníku Hana Žampová, ředitelka ZŠ Slovenská v Praze 2.

Ráda by mladším dětem zajistila i odpolední družinu, aby se rodiče mohli v klidu vrátit do zaměstnání. Pro žáky druhého stupně pak plánuje konzultace v předem stanovených hodinách. „To je plán, ale co opravdu bude, uvidíme až podle pokynů ministerstva,“ zmínila ředitelka.

Zájem rodičů o školní docházku zjišťují také školy Prahy 7, aby věděly, na kolik žáků se připravit.

V soukromé základní škole Cesta k úspěchu v Praze 6 očekávají, že dorazí většina dětí. „Vyjdeme-li z dosud diskutovaných návrhů, předpokládáme, že budeme mít dostatek učitelů na zajištění výuky i odpolední herny a odpoledních odborných i jazykových kurzů,“ oznámil zřizovatel školy Stanislav Svoboda.

Přezouvání ano, jídelny možná

Kromě plánování provozu v současnosti zajišťuje pro školu dezinfekci a ochranné pomůcky. Stejně jako ostatní ředitelé čeká na pokyny ministerstva školství. Dosud totiž není zcela jasné, jak to bude například s provozem školních kuchyní.

„Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno epidemiologickou situací a místními podmínkami, zejména pak možností oddělení jednotlivých skupin,“ stojí ve čtvrtečním prohlášení ministerstva školství. Příručka s pokyny přijde školám v tomto týdnu, informoval ministr Robert Plaga (ANO). Podle ČTK bude pro žáky po přezutí povinná dezinfekce rukou. Ředitelé musejí naplánovat příchody dětí tak, aby se ráno nesrocovaly před budovou a nepotkávaly na chodbách.

V každé lavici bude smět sedět jen jedno dítě, podle resortu by jich ve třídě nemělo být víc než 15. Při výuce bude povoleno sundat roušku, ale pokud budou žáci pracovat ve skupině nebo se pohybovat mimo třídu, platí pro ně povinnost mít ústa a nos zakrytá. Družiny a kroužky, kde by se potkávaly děti mimo svou skupinu, budou zakázané.

Domácí výuka jen pro ohrožené

Představitelé sedmé městské části upozornili na to, že někteří rodiče mohou po 25. květnu ztratit nárok na ošetřovné. „Pokud otevřeme mateřskou školu, všichni rodiče dětí, které do školky chodí, přijdou o ošetřovné. Situace je pro rodiče velmi matoucí také u základních škol,“ pronesl starosta Prahy 7 a zároveň opoziční poslanec Jan Čižinský (Praha sobě). Popsal, že dítě nemusí do školy nastoupit v případě, pokud má například chronické onemocnění, žije s prarodiči nebo se někdo z rodiny nakazil koronavirem.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) už potvrdila, že pokud rodině nehrozí zdravotní rizika, o ošetřovné skutečně přijde. Když ale vyplní čestné prohlášení a uvede objektivní důvody pro své rozhodnutí, na peníze nárok mít bude.