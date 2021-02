Městský soud v Praze totiž v úterý vyhověl žalobě, kterou na gymnázium podal student prvního ročníku s iniciálami T. N. Ten školu žaloval za to, že mu od října loňského roku neposkytuje „na základě opatření vlády“ vzdělání v souladu se zákonem. Příslušné krizové opatření ale podle městského soudu vychází z protiústavně vyhlášeného nouzového stavu.

„Žalovanému (gymnáziu) se zakazuje uskutečňovat vzdělávání distanční formou a přikazuje se mu obnovit denní formu vzdělávání v souladu se svým školním vzdělávacím programem,“ zní verdikt soudu.

Věc řeší právníci

Ředitelka školy Jitka Kmentová zatím neuvedla, co v pondělí nastane. „Celou situaci nyní prozkoumávají právníci,“ sdělila Pražskému deníku. „Ještě v den vyhlášení rozsudku byla podána k Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost s návrhem na přiznání odkladného účinku rozhodnutí,“ uvedla škola.

Magistrát ovšem s otevíráním škol zatím nepočítá. „Gymnázium Na Zatlance ani žádná další škola, kterou zřizujeme, prezenční výuku neobnovuje. Chceme žákyně a žáky zpátky ve školách, ale až v okamžiku, kdy to pro ně i pro jejich pedagogy bude dostatečně bezpečné prostředí,“ vysvětlil radní pro školství Vít Šimral (Piráti).

Verdikt rozkryl problémy

Na rozsudek reagovali i ředitelé dalších pražských středních škol. „Jsem rád, že soudní verdikt upozornil na několik záležitostí, na to, že distanční výuka není plnohodnotná a že jsou děti a studenti vedlejší obětí této krize,“ říká František Tichý, ředitel soukromého Gymnázia Přírodní škola. Případ podle něj dále upozornil na legislativní zmatek a na to, že politici nenaslouchají v oblasti školství lidem z praxe a odborníkům.

„Pokud nám to ministerstvo umožní, tak bychom po prázdninách, které máme příští týden, přešli na kombinovanou výuku. Představuji si v ideálním případě zhruba dva dny online výuky a dva dny prezenční. Nikoliv ale ve třídách, nýbrž venku. Máme s tím bohaté zkušenosti a je to i výrazně bezpečnější z hlediska epidemie,“ říká Tichý.

Návrat dětí by uvítaly i další pražské vzdělávací instituce. „V případě, že by ministerstvo školství řeklo, že si školy mohou vybrat, pak bychom řešili jako prioritu návrat dětí do škol,“ řekl Pražskému deníku Jakub Pour, ředitel základní a střední odborné školy a gymnázia EDUCAnet.

„Upřednostňujeme návrat prvního stupně. Velký otazník je nad 4. ročníky, podle mě je maturant natolik dospělý, aby se pod vedením učitele na dálku dokázal připravit i k maturitní zkoušce. Model návratu s testováním bychom nechali na diskuzi s pedagogickou radou,“ doplnil.

Přiliš velké riziko?

Podle ředitele Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia Radko Sáblíka představuje ale hromadný návrat studentů do škol příliš velké riziko. „Učitelé se bojí jít do školy, protože jsou vystrašení, že umírají mladší ročníky. A naši studenti jsou s distanční výukou spokojeni. Jsem přesvědčen o tom, že distanční výuka není vzdělávací katastrofa, když se dělá dobře,“ soudí Sáblík. Ten ministerstvu školství navrhl, aby u maturitních ročníků nechalo na jednotlivých školách, co vyučovat prezenčně a co ponechat distančně.

„My bychom teď k té druhé formě přistoupili pouze u praktických předmětů, které se vyučují v laboratořích. Dá se to dělat po menších skupinách, které tam stráví delší dobu. Tak bych to nechal až do chvíle, kdy bude situace výrazně lepší,“ uzavřel Sáblík.