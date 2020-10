Ještě minulý týden byl šestnáctiletý učeň - sklenář Florián Trávníček - na praxi. Samozřejmě netušil, že je to minimálně do 1. listopadu naposledy. „V pondělí večer jsem se z médií dozvěděl, že nám praxe ruší. Přitom se celou dobu mluvilo o tom, že praktická výuka na učilištích bude zachována,“ řekl Pražskému deníku.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Jak bude výuka praxe do konce října vypadat? To zatím netuší. „Předpokládám, že nám to oznámí naše třídní, až s ní budeme mít v týdnu on-line hodinu. Nejhorší ale je, že nám chybějící praxi těžko nahradí.“