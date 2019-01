Škoda Transportation odmítla žádost Prahy o zveřejnění smluv

Praha – Škoda Transportation odmítla žádost Prahy, která po firmě chtěla, aby umožnila zveřejnění smluv týkajících se nákupu tramvají Škoda 15T For City pro pražský dopravní podnik. Praha proto nechá vypracovat právní posudek na zveřejnění smluv. Jasno by mělo být do konce měsíce. Rozhodla dnes rada, řekl novinářům primátor Tomáš Hudeček (TOP 09).

Tramvaj Forcity v centru Prahy. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Na výzvu ke zveřejnění vlastnické struktury reagovala Škoda Transportation tak, že Praze zaslala seznam osmi akcionářů, jejichž jména jsou běžně dostupná ve veřejných zdrojích. „Majetková struktura Škody Transportation není žádným tajemstvím," uvedla již minulý týden mluvčí plzeňských strojíren Lubomíra Černá. Akcionáři jsou podle ní Tomáš Krsek, Michal Korecký, Marek Čmejla, Jiří Diviš, Jaromír Šilhánek, Josef Bernard, Marek Krsek a Tomáš Ignačák. Praha podle primátora firmu oslovila kvůli informacím médií, že údajní majitelé Škody Transportation figurují v kauze privatizace Mostecké uhelné společnosti. „Máme velkou obavu, zda nejsme provázáni s těmito problematickými vztahy," řekl Hudeček. „Dopravní podnik je veřejná instituce a smlouvy by měla mít možnost zveřejňovat," doplnil. Na dotaz, zda jsou informace o majitelích Škody Transportation pro Prahu dostatečné, Hudeček neodpověděl. Nechtěl komentovat ani to, jaký postup nyní město při vyjednávání zvolí. Pražští radní totiž v květnu pověřili vedení dopravního podniku, aby jednalo o možnostech změnit kontrakt na nákup tramvají za 19,2 miliardy korun. Dlouhodobou a údajně nevypověditelnou smlouvu, která zadlužený dopravní podnik finančně tíží, chtějí rozložit do delšího časového období. Navíc by mohlo být vyjednáno snížení počtu tramvají, které musí podnik odebrat. Podle smlouvy z roku 2006 musí podnik odebrat do konce roku 2018 dohromady 250 tramvají 15T ForCity.

Autor: ČTK