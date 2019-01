Vinohrady – Na Vinohradech možná už brzy zazáří obří skleněný krystal. Budí zvědavost, kontroverze i pohoršení. Jisté je, že pokud se čtrnáctipatrová kancelářská budova Crystal Prague nad starobylou a především konzervativní pražskou čtvrtí vztyčí, jistě oslní každého. Ať už v dobrém, či špatném slova smyslu.

NÁHLED DO BUDOUCNOSTI. Nezvyklá podoba Vinohradské třídy s novou, čtrnáctipatrovou dominantou – budovou Crystal Prague. Má stát na křižovatce s ulicí Zásmuckou. Jejími sousedy se stanou Olšanské hřbitovy i bývalý Strojimport. | Foto: Vizualizace: Atelier 15

Deník už o ní dříve zběžně informoval, nyní se ale překotně blíží termín zahájení prací – a dispozice plánů se poněkud změnily. Crystal Prague má být velkolepější, než se čekalo.

„Má to být unikátní architektonický projekt nejen v oblasti administrativních staveb,“ uvádí Petr Babulík ze společnosti GES REAL, která výstavbu připravuje.

„Plán naprosto nerespektuje původní okolní zástavbu. Navíc celý proces schvalování je přinejmenším zvláštní,“ upozorňují naproti tomu aktivisté z občanského sdružení Tady není developerovo.

A „obyčejní“ lidé? Ti se podle opakovaného zjištění Deníku bojí především zvýšené dopravní zátěže. A nejen té stavební. Vždyť, jak propočítává projekční kancelář, „vinohradský mrakodrap“ po dokončení nabídne bezmála patnáct set úřednických pracovních míst.

„Krystal“ má zasáhnout samé srdce Vinohrad. Konkrétně dosud nevyužitou parcelu poblíž křížení ulic Vinohradská a Zásmucká.

Sousedy se mu stanou nejen Olšanské hřbitovy, ale i bývalý Strojimport.

Projektanti „krystalu“ z kanceláře Atelier 15 poukazují doslova na geniální polohu v centru Prahy, která by při troše dobré vůle mohla omezit budoucí negativní dopady na okolní životní prostředí.

Zmíněná křižovatka ulic Vinohradské a Zásmucké leží co by kamenem dohodil od stanice metra A Želivského. Odtud se také rozjíždějí autobusy do všech koutů metropole.

Tento fakt by zřejmě mohl alespoň částečně redukovat jednu z obav místních. Ovšem za předpokladu, že by úředníci do chystaných kanceláří dojížděli hromadnou dopravou.

Jenže tomu místní příliš nevěří. „Už teď je tu dopravní situace neúnosná. A myslíte si, že bílé límečky budou do práce jezdit tramvají? Většinou ne,“ kroutí hlavou Jiřina Pecháčková, žijící už 40 let v sousední Kouřimské ulici. Podobně reagují i další její sousedé.

Nedostatek informací?

Bohužel, nutno konstatovat, že mnozí starousedlíci ani netušili, že se vůbec v jejich okolímácosi dít.

Deník na místě samotném nezaznamenal žádnou informační desku s oznámením stavby, vizualizací, či parametry.

Jak ale připomněl regionální geograf Kryštof Materna, na Vinohradech se také pohybuje celá řada potencionálních zastánců „krystalu.“

„Jde většinou o manažery, bankéře či finančníky, kteří si stěžují na současnou zanedbanost místa,“ říká Materna.

Projektanti usměrňují připomínky starousedlíků, týkající se očekávaného zhoustnutí dopravy. Zdali dostatečně, je otázkou.

Poloha „krystalu“ prý umožní snadný přesun na magistrálu a dále na městský okruh.

To ovšem sousedy jen těžko uklidní. Navíc času mnoho nezbývá.

Dělníci mají poprvé kopnout do země každou chvílí – a za 18 měsíců má být podle hlavního dodavatele stavby Metrostavu hotovo.

Pro:



Radek Lampa – vedoucí architekt projektu: „Budova je zcela unikátní, její kompozice je čirá, lehká, ovšem hmotně silná.“

Spol. GEO REAL: „Unikátní poloha a dopravní dostupnost nejen hromadnou dopravou je nespornou výhodou. Crystal je navržen tak, aby splňoval potřeby okolí i budoucích nájemců.“

Eduard Forejt, ředitel Jones Lang LaSalle: „Variabilita kanceláří v jednotlivých patrech je výjimečná.“



Proti:



Obyvatelé nedaleké Kouřimské ulice na Vinohradech: „Naše okolí je už dnes nadměrně zatížené dopravou. Další nárůst bude neúnosný.“ Občanské sdružení Tady není developerovo: "Projekt je mnohonásobně předimenzovaný. Bude mít negativní vliv na okolní zástavbu, kterou nerespektuje.“

Kryštof Materna – regionální geograf: „Informovanost lidí, žijících v okolí je minimální.“

Fakta:



- Architektura Crystalu byla navržena v Atelieru 15 pod vedením Libora Hrdouška a Radka Lampy.

- Budova má mít 14 nadzemních podlaží s celkovou nabídkou 13 648 metrů čtverečních pronajímatelné plochy.

- Stanice metra A Želivského v těsné blízkosti j Zastávky tramvaje a autobusů MHDv blízkosti

- 7 minut na hlavní nádraží či na magistrálu