Balíčky s potravinami ale není možné vyzvednout bez doporučení zmíněných institucí. Pokud zájemci potvrzení mají, můžou si potraviny převzít přímo u neziskových organizací, jako jsou mimo jiné Klokánky, domovy na půl cesty, azylové domy nebo Armáda spásy. Vyzvednout, ale i darovat, jde potraviny také v některém z výdejních míst federace, která jsou momentálně v Praze dvě a sídlí v Letňanech a Malešicích.

Foto: Skoro tuna potravin. Podzimní kolo charitativní sbírky se nebývale povedlo

Kvůli zvýšenému počtu zájemců byly sklady před uspořádáním sbírky téměř prázdné. „Po sbírce již potravinové banky prázdné nejsou, ale pokud bude poptávka stále stoupat, je velmi pravděpodobné, že shromážděné zásoby budou vyčerpány dříve, než bude jarní kolo sbírky. Snažíme se samozřejmě najít i jiné zdroje. Mimo to každodenně svážíme přebytky z několika stovek obchodů. Přebytky ale bohužel neobsahují trvanlivé potraviny, které jsou nejžádanější,“ vysvětlila Láchová.

Přes 500 tun zboží

V podzimní sbírce uspořádané v druhém listopadovém týdnu lidé přispěli v 1400 prodejnách. Celkem organizátoři vybrali 468 tun potravin, ze kterých lze připravit přibližně 936 tisíc porcí jídla. Pro potřebné je také k dispozici 52 tun základní drogerie a hygienických potřeb.

„Jsou to právě obchodní řetězce, které se podílejí na ochraně spotřebitelů před dopady krize, a to na úkor vlastních marží. Obchodníci akceptují požadavky dodavatelů ohledně nárůstu nákupních cen, a přitom nepromítají své stoupající náklady na energie, logistiku a mzdy do cen pro zákazníky,“ sdělil prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza, který se na organizaci sbírky podílel.

Dárci se vyznamenali. Letošní sbírka potravin předčila tu loňskou

Ceny potravin v obchodech ale přesto mírně zdražují. Za poslední rok vzrostly podle statistického úřadu o více než pětinu. Z agenturních průzkumů vyplývá, že jedenáct procent domácnostíuž nyní muselo výrazně omezit výdaje na základní potřeby. Tři procenta dokonce situaci nezvládají ani po omezení.

Podle federace potřebují pomoc především senioři, rodiny v krizi, rodiče samoživitelé, pěstounské rodiny, hendikepovaní občané nebo lidé bez domova. Důležité jsou pro ně konzervy, dětské výživy, instantní polévky, trvanlivé mléko, olej, rýže a luštěniny, těstoviny a základní i dětská drogerie. Zájemci můžou přispět i v průběhu roku, a to formou nákupu pro potravinový sklad nebo finančním darem.