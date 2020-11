Kromě toho, že Junáka nacisté považovali za protiokupační nepřátelskou organizaci, hodil se jim i majetek skautů – jeho hodnota při konfiskaci činila 25 milionů korun. Skauti se scházeli i po zákazu, jak popsal pro Paměť národa náš nejstarší žijící skaut Eduard Marek přezdívaný Hroznýš, který letos oslavil 103. narozeniny.

Narodil se na Žižkově v březnu 1917 a ke skautingu se dostal jako člen spolku ministrantů Legio Angelica, který se v roce 1934 připojil k Junáku. Zakladatel Legia angelica páter Klement skauting nejdříve odmítal, ale po náhodném setkání s náčelníkem maďarských skautů Tihamérem Tóthem ve vlaku svůj názor změnil.

Demobilizace probíhala s nechutí

„Páter říkal: ,Tam se odkládaj děti, když je rodina nechce mít, tak aby se jich zbavili, dají je ke skautům. To je samý courání po lesích.‘ A on říká: ,A viděl jste nějakej ten tábor?‘ A páter říká: „No, neviděl.‘ – ,Tak pojeďte se mnou,‘ řekl mu monsignor Tóth,“ popsal setkání Eduard Marek, který si říká Eda.

Páter Klement se pro skauting nadchl a Eda se stal v sedmnácti letech rovnou skautským rádcem. „Vedl jsem družinu asi dvanácti kluků na Žižkově. Byl jsem jen o rok starší než ostatní a musel jsem do rádcovských kurzů.“

Skautingu se věnoval do roku 1936, kdy nastoupil na vojnu 1. leteckému pluku: „Šel jsem do poddůstojnické školy a pak jsem pracoval na pluku. Nejdříve v Praze, pak v Chebu a pak v Hradci Králové.“ Zde ho zastihla v září 1938 mobilizace a vzpomínal, že rozkaz k vyklizení pozic vojáci splnili s největším sebezapřením. Po demobilizaci se vrátil do Prahy a pracoval v otcově realitní kanceláři.

Skauti se zapojili do Pražského povstání

„Tatínek byl dobrodinec, staral se o žižkovské Židy a já jsem v tom pokračoval. Moje skautská i křesťanská zásada mi velela pomáhat. A nejvíc potřebovali pomoct lidé, kteří byli pronásledovaní. A to byli Židé,“ vyprávěl Eduard Marek, který židovské rodiny navštěvoval a podporoval finančně do února 1942, kdy mu přišlo předvolání na gestapo. Stanul před soudem, který ho shledal vinným ze zakázaného styku s Židy a odsoudil ho ke třem měsícům vězení.

Po propuštění přijal nabídku přítele, aby s ním vedl na Žižkově skautský oddíl pod Dělnickou tělovýchovnou jednotou. Kontrolovali je pověřenci Kuratoria pro výchovu mládeže a Edův oddíl měl štěstí – dohlížel na něj bývalý skaut Josef Langhammer, který je kryl. Na konci války se skauti zapojili do Pražského povstání především jako spojky, Eda předával zprávy mezi povstalci v Karlíně.

Junák byl obnoven hned v květnu 1945 a poválečném nadšení do něj vstoupilo čtvrt miliónu členů. Eda založil na Žižkově středisko Pochodeň a popsal tehdejší atmosféru: „Každej si barvil svoje košile, poněvadž tenkrát nebylo nic. Přesto bylo velký nadšení. Středisko Pochodeň vždycky pochodovalo: vpředu tři s pochodněma rozpálenýma, taková parádička po Žižkově.“

Skautoval i v komunistickém lágru

Období svobody ale brzy skončilo komunistickým převratem v únoru 1948. Do vedení Junáka nastoupili komunisté, kteří měli pracovat na postupném zrušení skautské organizace v Československu. Eda i jeho žena zapojili do protikomunistické odbojové skupiny „Dr. E. Beneš“. Chystali přechody hranic, pomáhali rodinám zatýkaných lidí, šířili letáky. Už na začátku roku 1949 je zatkla Státní bezpečnost a Eda putoval do vězení na 10 let, jeho žena Helena na 11 a jejich tehdy pětiletý syn do dětského domova.

Eda si trest odpykal v uranových dolech, a i v lágru na Mariánské na Jáchymovsku tajně skautovali. „I slib se tam skládal. Padly na to troje spodky. Jedny bílý, jedny červený a jedny modrý, abychom mohli slib skládat na vlajku. Ustřihly se kousky z kalhot, každej obětoval jeden, a sešily se. Když jsme přecházeli z Mariánský na důl Eva, chodilo se malým lesíkem. Tam jsme dokonce zapálili malej ohníček a u ohníčku se slib skládal.“

Z vězení vyšel po sedmi letech, a i přes zákaz se vídal se skauty. V roce 1968 se podílel na obnově skautské organizace Junák, stejně jako po listopadu 1989: „Pro mě je celoživotní práce skauting. A mám radost, že nás přibývá. Je nás přes 50 tisíc. Je to Boží požehnání,“ říká Eda, který skautuje dodnes a s přáteli ze skautu oslavil 103. narozeniny – pozvánku na oslavu rozeslal sám e-mailem.

Vzpomínky Eduarda Marka pocházejí ze sbírky Paměť národa, kterou spravuje obecně prospěšná společnost Post Bellum díky podpoře soukromých dárců. Podpořit ji můžete vstupem do Klubu přátel Paměti národa nebo jinak na podporte.pametnaroda.cz. Děkujeme!