Skauti dnes předají lidem v Česku Betlémské světlo

Ve třech českých katedrálách, v Praze, Brně a Olomouci dnes slavnostně přivítají letošní Betlémské světlo. Symbol přátelství, klidu a míru tradičně přivezli do země skauti, kteří se pro plamínek naděje vypravili na bohoslužbu do Vídně. Z chrámů se pak bude šířit dál. Ti, kdo si pro něj nepřijdou přímo do kostela, mohou si svou svíčku či lucernu zapálit na mnoha dalších místech. Světlo zažehnuté v Betlémě se stalo jedním z novodobých symbolů Vánoc.

Už v 09:00 předají skauti světlo v brněnské katedrále na Petrově biskupovi Vojtěchu Cikrlemu. V Praze o hodinu později přivítá Betlémské světlo v katedrále sv. Víta biskup Václav Malý a ve stejný čas ho přivítají také v katedrále sv. Václava v Olomouci. ČTĚTE TAKÉ: Betlémy budou vystaveny ve více než třicítce pražských kostelů Stánek Betlémské pošty V Praze po oběde vyjede po šesti trasách historická tramvaj, v níž si lidé budou moci světlo připálit z lucerničky. Od 13:00 bude na náměstí Míru stánek Betlémské pošty, kde bude možnost napsat svým blízkým a přátelům vánoční přání. Každý donesený pohled bude opatřen pamětním razítkem Betlémského světla a pro děti bude připravena malá dílnička, kde mohou přání nejen napsat, ale s pomocí vánočních razítek i dotvořit. Informace o trasách historických tramvají jsou k dispozici i na webu. ČTĚTE TAKÉ: Čekají nás Vánoce na blátě Tradice vznikla v Rakousku V Praze 1 budou dnes a v pondělí Betlémské světlo roznášet členové Sdružení Nového Města pražského, kteří lidem na požádání přinesou světlo až domů. Plamínek z Betléma si jako symbol Vánoc lidé každý rok odnášejí domů. Jeho tradice vznikla v Rakousku v roce 1986, v Česku se šíří od roku 1989. Do Betléma, místa narození Ježíše Krista, pro plamínek vždy cestují chlapec nebo děvče, kteří vykonali něco dobrého. Světlo zažehnuté v Betlémě se pak šíří po Evropě.



Autor: ČTK