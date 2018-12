Skauti v sobotu rozvezou po Praze světlo, které minulý týden doputovalo do Česka z Betléma. Svíčky nebo lucerny si lidé od něj mohou zažehnout v historické tramvaji, která se po poledni vydá s betlémským světlem na šest tras. K dispozici bude plamínek i na náměstí Míru, kde je možné prostřednictvím pošty také poslat pohled s pamětním razítkem.

Světlo zažehnuté v Betlémě letos přijelo do Česka potřicáté. Už tradičně nejprve přiletělo do Rakouska, kde ho skauti z jednotlivých evropských států obdrželi při slavnostní bohoslužbě, která byla letos v Linci. Čeští skauti odtud světlo převezli minulou sobotu večer do Českých Budějovic a v noci do Prahy. V neděli ho pak dobrovolníci rozvezli do všech koutů ČR.

Rozvážet se bude celé odpoledne

Poprvé se světlo z Betléma dostalo do tehdejšího Československa v roce 1989, kdy ho exiloví skauti přivezli pod sochu sv. Václava v Praze. Stalo se tak pouhých několik dní poté, co byl skauting potřetí obnoven po mnohaletém zákazu komunistickým režimem.

V Praze v sobotu tramvaj s betlémským světlem vyjede hodinu po poledni ze zastávky Výstaviště Holešovice a její cílovou stanicí bude v 19.00 Vozovna Střešovice. Více informací, kde mohou zájemci světlo získat, je na webu www.betlemskesvetlo.cz.