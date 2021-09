Kdo je Miloš Říha

Narodil se v roce 1985 v Praze. Je absolventem Univerzity Karlovy, kde studoval sociologii. Skautem se stal v osmi letech, kdy vstoupil do 319. skautského oddílu na pražské Klamovce. Skauti ho znají pod přezdívkou Šípek. Od roku 2014 je ředitelem Skautského institutu. Jeho mottem je: „Když chceš dokázat nemožné věci, udělej to, co možné je.“

Skautský institut sídlí na lukrativním místě na Staroměstském náměstí, jak se vám podařilo ho udržet?

Celý objekt radničního bloku, což je velký komplex domů, byl prázdný mnoho let. Každý si nad tím ťuká na čelo. Má však komplikovanou stavební strukturu a bylo složité najít jeho využití. Za těch šest let, co tam jsme, se nám ve spolupráci s dalšími organizacemi i magistrátem podařilo vytvořit jeho přirozenou funkci. Ta na začátku ale nebyla vůbec zřejmá, byla to jen abstraktní myšlenka místa, kam mohou lidé přijít, setkat se a vzdělávat. Postupně jsme se stávali přirozenou součástí Starého Města, kde je spousta hotelů, kanceláří i bytů. Veřejný prostor tohoto typu tam ale scházel. Je to souběh vize, štěstí i dobré každodenní práce a podpory města a úředníků, kteří v ní vidí smysl. Díky tomu můžeme dělat výjimečnou věc na výjimečném místě. To platí i pro Rybářský domeček.

A co chystáte v Rybárně na Kampě?

Domeček je takový náš splněný sen. Program bude o potkávání lidí, kteří něco zajímavého umí a chtějí své znalosti a dovednosti předat dalším. Povaha prostoru je taková, že ani jeden metr čtvereční není za zamčenými dveřmi, je to velký veřejný prostor, kde nechceme mít místnosti jen s jednou funkcí. Přijít může třeba školní třída nebo rodiče s dětmi. Otevřeno je každý den.

Kdo k vám nejvíce chodí?

Nejsme jen pro jednu cílovou skupinu. Chceme, aby se propojovali lidé různých generací či skupiny, které by se jinak nepotkaly. V jádru stojí mladí lidé, kteří hledají své ukotvení ve světě, svou dospělost a svůj postoj k tématům společnosti.

Můžete nastínit témata vašich akcí?

V prostorách na Staroměstském náměstí se to mění během roku, léto je více kulturní, hrála u nás řada zajímavých kapel. Od podzimu se zaměřujeme více na vzdělávání. Dáváme prostor takovým tématům, jako je například proměna médií a jak lidé vnímají informace, každý týden pořádáme setkání se zajímavým novinářem. Velkým tématem je i proměna pracovního trhu, některé profese mizí a objevují se nové, lidé se dozvědí, jak se mohou na takový svět připravovat. Obrovské téma je pak vztah člověka ke krajině a změny klimatu.

Chodí k vám i turisté?

Ano, děje se to. Na to, že Skautským institutem projde ročně 10 až 15 tisíc lidí, tak je stále trochu schovaný. Okolo něj projde možná nejvíce lidí v Praze, neboť je na Královské cestě, kde proudí davy turistů. Nevidí ale žádnou šipku ani ceduli. Řada z nich tam však stejně zavítá, už se stal součástí různých průvodců. Když náhodou zabloudí, najdou hezké místo a dávají o tom hned vědět dál.

Takový zájem už vyžaduje profesionální přístup. Nebo fungujete stále na bázi dobrovolníků?

Skautský institut jako celek řeší v tuto chvíli 40 projektů, na kterých pracuje kolem 250 lidí, z velké části dobrovolníci. Na Staroměstském náměstí i v Rybárně je otevřeno denně a musejí fungovat na určitém ekonomickém modelu. Lidi, kteří tam pracují, musíme zaplatit.

Všichni jsou skauti?

Řada z nich ne, je to vlastně jedno. Program je otevřený, je pro všechny. Naší myšlenkou je propojovat skautskou tradici a zkušenost a otevírat ji světu. Lidé mohou přijít a dozvědět se něco o sobě a o světě.

Junák se za posledních 15 let rozrostl o 30 tisíc skautů, dnes má na 70 tisíc členů. Změnila se nějak jeho role?

Na to je dvojí odpověď. Jednak je tu více než sto let, nese v sobě tradici z dob Rakouska-Uherska, přežil všechny totality. To není náhoda. Způsob výchovy obsahuje něco, co je pro současnou společnost nesmírně hodnotné, děti se učí odmala přebírat zodpovědnost, což je nesmírně důležité. To zůstává jako hodnota skautingu.

Na druhé straně se mu daří držet krok se světem, nebýt ve vleku dění a vnímat, čím společnost žije, a snaží se to reflektovat. Organizace byla čtyřicet let zakázaná, což se na ní určitě podepsalo, tyto problémy už se podle mě však vyřešily. Nyní slaví třicet let svobody, což je kontinuálně nejdelší období. Pokud nenastoupí totalita, která by jej zakázala, bude určitě fungovat dál. Bytostně je spjat se svobodou a demokracií, vede lidi k zodpovědnému chování. To totalita nemá ráda z podstaty věci.

Čím si vysvětlujete popularitu junáka v dnešní době?

Nabízí možnost zažít dobrodružství. V určitém věku děti touží po dobrodružství, mít partu kamarádů, to jsou základní lidské emoce. To je dětská linie. Funguje skrze dobrou zkušenost, nepotřebuje žádnou marketingovou reklamu. Po 30 letech svobodného skautování tu máme generaci lidí, kteří jej zažili v dětství a dnes posílají do oddílů už své děti. Nic na světě ale není dokonalé, skautingem prošla řada skvělých osobností i spousta pitomců. Určitě bychom ho neměli stavět na piedestal, to nemám moc rád. Není to ale jen o skautu, není to jediný způsob a jediná organizace. Do určité míry je to i dřina, chce to vytrvalost.

Je v Praze skauting jiný než na menších městech?

V praxi asi ne. Je důležité vnímat ho v kontextu společnosti. Ta určitě funguje jinak ve velkoměstě. Z hlediska praxe schůzek a táborů to rozdíl nebude.

Co přivedlo ke skautu vás?

Jako malý jsem zbožňoval Rychlé šípy a doma jsem o tom neustále mluvil. Vysloužil jsem si tím i svou přezdívku. Táta mě jednou odvedl na schůzku a od té doby se skauting stal součástí mého života. Dlouho jsem také hrával fotbal, trénink jsme měli čtyřikrát až pětkrát týdně. Občas to bylo těžké skloubit. Později jsem ale začal do nějaké míry věřit, že skautské hnutí je v dnešním světě užitečná věc. Lidé potřebují mít v něčem smysl, když mi bylo 16 let, pomáhal jsem vést oddíl. To mi zůstalo a je to i v jádru Skautského institutu.

V jakém oddílu jste začínal?

Na Klamovce ve středisku Mawadani, byly to pro mě krásné roky. Když to vezmu zpětně, četl jsem Foglarovky, chtěl jsem zažít to, co ti kluci v knihách. Pak jsem přišel do oddílu a vlastně jsem to fakt zažil.

Podnikali jste společné akce s dalšími pražskými oddíly? Znali jste se?

Ty jsem objevoval později. Vzpomínám na setkání na tradičních akcích, jako je Zimní přechod Brd, kam vyrážejí všechny pražské oddíly. Do té doby jsem znal jen ten náš. Na louce jsem tehdy uviděl stovky lidí a najednou si člověk uvědomí, jak je skautský svět veliký a rozmanitý. Uvědomil jsem si, že za tím stojí nějaká pedagogická myšlenka.

Postupně poznáváš svůj vesmír. Nejdříve svůj oddíl, pak další oddíly ve středisku a další střediska. V roverském věku od 16 do 20 můžeš být součástí roverského kmene, lidé podnikají expedice do různých koutů světa a ty můžeš jet s nimi. Skautské univerzum je obrovské. Výjimečnost myšlenky je v tom, že si našla cestu do všech zemí světa vyjma pár diktatur. Fascinuje mě, že v každé zemi si skautská myšlenka našla svou podobu. Jednou za čtyři roky se koná Jamboree, celosvětový sraz skautů, kam jich přijede 40 tisíc. Lidé z jiných zemí tam obdivují české specifikum podsadové stany.

Stíháte ještě jezdit na tábory?

Už jsem bohužel dlouho nebyl, snažím se jet vždy podívat alespoň na pár dní. Oddíl jsem vedl asi šest let, táborů jsem zažil spoustu. Přespávání v přírodě je nesmírně nabíjející zážitek, přespat pod širákem, vidět východ Slunce v partě přátel. Není to jen o tom banálním smyslu, že chodit to přírody je zdravé. Můžeš pozorovat, jak funguje svým časem. Je to důležité zažít pro posuzování toho, co je v životě důležité a co ne. Mladého člověka to určitě formuje.

Ten, kdo to nezažil, je o něco důležitého strašně ochuzen. Já jsem miloval třeba poslední noční hlídku, kdy se rozednívalo a příroda se probouzela. Příroda je velice přirozený prostor, kde se člověk ocitne a musí se s ní trochu porvat. Jako když se přijede na tábor na prázdnou louku, kde není žádný komfort. Musí se postavit stany, kuchyň, kamna, vykopat latrína… V prvních chvílích je trochu nepohoda, člověk to ale začne vnímat jako radost. Dnes jsme se obklopili městy, to je náš svět, má ale širší kontext a je důležité ho zažít.