Ministerstvo zdravotnictví na svém webu uvedlo, že do Prahy bylo dodáno 31 tisíc respirátorů a 17 tisíc rychlotestů. Například ve Fakultní nemocnici v Motole mají podle mluvčí Pavlíny Dankové roušky zhruba na tři dny a respirátory střední třídy FFP2 na dva.

„Respirátorů FFP3 máme asi 5 tisíc kusů, spotřeba je zhruba 500 na den,“ řekla. Dezinfekce nemocnice spotřebuje asi 150 litrů denně, v zásobě je asi 500 litrů. Většinu nemocnic v Praze zřizuje ministerstvo zdravotnictví. To nemocnicím na konci února nařídilo, aby se zásobily na čtyři měsíce.

Dezinfekci si vyrábějí sami

Požadavek ministerstva pořídit si zásoby na čtyři měsíce má ale několik háčků. Na trhu tolik pomůcek prostě není a některé nemocnice ani nemají tolik místa na skladování.

Proto i dnes má Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, která se stará mimo jiné o jednoho z vážně nemocných, podle mluvčí Marie Heřmánkové zásoby zhruba na čtyři dny. „Pokud by se však rapidně zvedl počet nakažených nebo s podezřením na nákazu koronavirem, ochranné pomůcky a další prostředky by samozřejmě ubývaly rychleji,“ uvedla. Nemocniční lékárna kvůli nedostatku u dodavatelů vyrábí pro nemocnici vlastní dezinfekci.

Zásoby řádově na dny má podle mluvčí Jitky Zinke také Ústřední vojenská nemocnice v Praze, kde leží další nemocná s Covid-19 ve vážném stavu. Nemocnici se podle ní začínají tenčit zásoby rukavic.

Podle mluvčího Thomayerovy nemocnice v Krči Petra Sulka nelze přesně odhadnout, na kolik dní zásoby nemocnici vystačí. „V tuto chvíli máme dostatek běžných roušek, které nám vydrží několik týdnů,“ uvedl Sulek. Respirátorů třídy FFP2 má nemocnice nedostatek a nejvyšší třídy FFP3 asi 600 kusů, nové má dostat do konce tohoto týdne.

V okolí Prahy na tom nejsou lépe

Městská nemocnice Na Františku odhaduje zásoby na pět až sedm dní, řekla to mluvčí nemocnice Lucie Krausová. „Z ochranných pomůcek nejvíce spotřebujeme ústenek a respirátorů, protože prostředky na ochranu nosu a úst u nás musí nosit všichni, tedy personál, pacienti i kdokoliv jiný, kdo vstoupí do budovy nemocnice, a to již od pátku 13. března,“ uvedla.

I nemocnice kousek za hranicemi metropole trápí akutní nedostatek pomůcek. Například Nemocnice v Brandýse nad Labem až včera od kraje obdržela 300 ochranných roušek a několik desítek respirátorů. „Před dodávkou jsme tu měli dohromady tři respirátory pro internu, chirurgii a zubní pohotovost. Na jednoho člověka a směnu připadala jedna ústenka,“ sdělil primář místní interny Tomáš Němec.

Ke včerejšku podle ministerstva zdravotnictví bylo na území Prahy dodáno 41 tisíc roušek, 31 tisíc respirátorů a 17 tisíc rychlotestů. Mezi dodávkami bylo 2300 rukavic, 770 brýlí, 620 štítů a 390 litrů dezinfekce.