Po rok trvající celkové rekonstrukci ožívá barokní fara u kostela sv. Gotharda v Bubenči. V jejích prostorách se otevřelo farní komunitní centrum, které bude sloužit rodinám, dětem, setkání dospělých či seniorů i jako zázemí pro sociální i charitativní pomoc.

Slavnostní nedělní mší, kterou celebroval papežský nuncius Daniel Balvo, byl 26. května zahájen provoz zrekonstruované barokní fary a komunitního centra. Arcibiskup Balvo, rodák z amerického Brooklynu, zapsal na závěr mše své požehnání do několik století staré svatogothardské kroniky: „May God bless this parish, the priest and the people of God!“ (Ať Bůh požehná této farnosti, faráři a všemu Božímu lidu.)