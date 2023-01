Před půlnocí byly oslavy v centru metropole klidné, i když policie řešila mimo jiné napadení policisty nebo poškození asi 30 oken ve vnitrobloku dělobuchem. Jinak ale podle policistů, hasičů a záchranářů dnešní noc nevybočuje z normy silvestrovských oslav z doby před pandemií koronaviru. Jejich mluvčí to řekli ČTK.

Podle mluvčí pražské policie Violety Siřišťové vyjížděli policisté v sobotu a do neděle do zhruba 0:30 k asi pěti stovkám případů. Do půlnoci v centru města uložili jednotky pokut za porušení zákazu využívání zábavní pyrotechniky, kolem půlnoci už bylo lidí porušujících zákaz tolik, že je nebylo schopné naráz zvládnout. Na Václavském náměstí řešili také případ napadení policisty, který skončil v nemocnici. V ulici Ve Smečkách pak někdo zábavní pyrotechnikou rozbil více než třicítku oken ve vnitrobloku.

Mluvčí pražských hasičů Martin Kavka ČTK řekl, že první letošní výjezd byl šest minut po půlnoci, týkal se drobného požáru suché trávy. Letošní noc se podle něj zásadně neliší od jiných silvestrovských oslav před pandemií koronaviru. Jako zajímavost mluvčí uvedl, že hasiči museli po půlnoci vyrazit do Malešic, kde dva lidé vylezli na komín a nemohli dolů.

Jako v rámci okolností výjimečně náročnou nehodnotila dnešní noc ani mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová. Dodala nicméně, že úrazy spojené s pyrotechnikou se objevují obvykle až déle po půlnoci, i když záchranáři již první zaznamenali. V záchranářské dodávce Golem, která stála na Václavském náměstí, podle Poštové do zhruba 0:30 zdravotníci ošetřili šest lidí.

Před půlnocí bylo v centru slyšet zvuky pyrotechniky spíše výjimečně, i když ve zbytku hlavního města ji lidé odpalovali již od silvestrovského rána a s blížícím se koncem roku se frekvence zvyšovala. Na Václavském náměstí deset minut před půlnocí vypukla tradiční "válečná zóna", které měl zabránit před téměř třemi lety přijatý zákaz zábavní pyrotechniky.

Ten má podle zdůvodnění, kterým v době přijetí argumentovala nyní končící politická reprezentace na pražském magistrátu, chránit především zvířata. Město před koncem letošního roku připravilo kampaň, která měla Pražanům a návštěvníkům metropole zákaz připomínat.

Silvestrovské oslavy každoročně přidávají vrásky pražským záchranářům. Také letos proto posílili svoji přítomnost v centru metropole. Na Václavském náměstí čekal na případné zraněné lidi záchranářský kamion Golem, v centru byly rozmístěné i sanitky. Na bezpečnost dohlížely stovky policistů.