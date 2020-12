Poslední dny a hodiny roku 2020 každopádně vyvolávají mnoho otázek v souvislosti s protiepidemickými opatřeními. Zmatek způsobil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), který obhajoval plánovaný novoroční oběd premiéra Andreje Babiše (ANO) s prezidentem Milošem Zemanem na zámku v Lánech. Politici po kritice veřejnosti se sice rozhodli, že se sejdou bez rodin, avšak Blatného slova se dají vyložit různými způsoby.

„Usnesení vlády upravuje počet osob na veřejných místech a explicitně neupravuje počty osob uvnitř domovů. Na druhou stranu také říká, že by lidé měli omezit sociální kontakt na minimum, a je jistě na odpovědnosti každého z nás, abychom to dodrželi co nejpřísněji,“ uvedl Blatný v pondělí večer pro CNN Prima NEWS. Přes den totiž šéf vládního resortu zdravonictví před Babišovým názorovým obratem tvrdil, že pokud se navštíví rodiny v Zemanově domácnosti (za což se dá lánské sídlo považovat), není problém ani účast sedmi lidí.

Přitom protiepidemický systém (PES) v pátém stupni rizika povoluje na hromadných akcí uvnitř i venku pouze dvě osoby. Také mluvčí ministerstva zdravotnictví prohlásila, že návštěva dvou rodin v soukromí není porušení vládních opatření proti šíření covidu. „Cizí lidé, například při pořádání party v bytě, jsou ale samozřejmě něco jiného. Platí omezený zákaz vycházení, což mimo jiné znamená, že se můžou navštěvovat rodiny a osoby blízké,“ doplnila Peterová.

Mezi výjimkami krizových opatření menšinové vlády, která spoléhá na hlasy komunistické strany, jsou v omezení pohybu „nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými“. Občanský zákoník však definuje tento pojem poněkud široce a podle Blatného prohlášení by se tak doma mohl sejít na silvestrovských oslavách neomezený počet lidí.

Vláda: Zvažte, zda chcete ohrozit rodinu kvůli oslavě

„Není povoleno pořádat či se účastnit večírků, větších setkání ani oslav,“ píše však vládní web COVID portál v sekci pro setkávání, rodinné oslavy a večírků. Podle Babiše a spol. mají také občané „důrazně zvažit, zda chtějí ohrozit členy své rodiny jen kvůli oslavě“. Párty s kamarády podle doporučení vlády může nahradit online večírek pomocí videohovorů. „Nikoho tím neohrozíte a zároveň nepřerušíte kontakt se svými blízkými.“

Absurdne se jeví představa, že by státní nebo obecní policie kontrolovala jednotlivé domácnosti. Pražští strážnici se zaměří primárně na kontrolu zákazu vycházení, který bude i ve čtvrtek platit v době od 21:00 až do 4:59 na Nový rok. Koronavirová nařízení rovněž nedovolují pít alkohol na veřejnosti a po 21. hodině je zakázan rovněž provoz výdejových okének restauračních podniků.

„V nočních ulicích metropole bude na Silvestra na kontrolu mimořádných a krizových opatření a kontrolu nové vyhlášky upravující zákaz používání pyrotechniky dohlížet 300 strážníků. Další strážníci pak budou plnit ostatní úkoly, zejména ty spojené se zajištěním tísňové linky 156,“ sdělila Pražskému deníku mluvčí městské policie Irena Seifertová.

Podle Seifertové případné porušení mohou řešit strážníci třemi způsoby – domluvou, pokutou nebo oznámením správnímu orgánu. Nejvýše uložená pokuta na místě může být až 10 tisíc korun.

Výše pokuty by měla být přiměřena přestupku

„Pokutu mohou strážníci ale uložit pouze za splnění současně několika podmínek – v případě, že nestačí domluva a přestupce souhlasí se zjištěným stavem věci, s jeho právní kvalifikací, s uložením pokuty a její výší a s vydáním pokutového bloku,“ dodala Seifertová. Pokud není splněna jedna z těcho podmínek, případ se oznámí správnímu orgánu, tedy úřady městských částí.

„Při řešení strážník posuzuje vždy celou situaci s přihlédnutím ke všem okolnostem v tom konkrétním místě a čase. Výše pokuty by pak měla být přiměřená povaze přestupku s ohledem na jeho škodlivost a společenskou nebezpečnost,“ upozornila mluvčí.

Vánoční svátky z pohledu pražských strážníků

Kde přesně budou i s ohledem na mapu zákazu používání pyrotechniky, kterou vedení metropole pro obyvatele připravilo v interaktivní formě na internetu, Seifertová neprozradila. Na bezpečnostních opatřeních se každoročně podílí rovněž státní policisté. Mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík uvedl, že policie nedostane pokyn, aby se příslušníci cíleně stahovali do centra například na Václavské náměstí, kde hrozí shlukování většího počtu lidí – byť se podle Moravčíka „nedá vyloučit“, že tam více policistů během silvestrovské noci nakonec bude.

Mluvčí krajského ředitelství Violeta Siřišťová sdělila, že pražská policie připravila standartní bezpečnostní opatření a v ulicích Prahy budou stovky policistů.

Městská policie každopádně pošle více hlídek do lokalit, kde se nesmí odpalovat petardy a dělobuchy nově ani na Silvestra a Nový rok (vyhláška o zákazu používání pyrotechniky totiž platí už někoiik let). Jedná se o památkovou rezervaci, náplavky, parky, ostrovy nebo třeba okolí zoologické zahrady. Magistrát v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti) už v létě zrušil tradiční novoroční ohňostroj, kvůli situaci s virózou covid-19 se nekoná ani náhrada v podobě videomappingu. Světelnou show nakonec neuspořádá ani spolek Ohňostroj pro Prahu.

Neodpalujte petardy doma, apelují hasiči

Na poslední den roku i první novoroční noc se připravuje také hasičský záchranný sbor. V souvilosti se zákazem vycházení ředitel pražských hasičů už dříve varoval, aby lidé neodpalovali rachejtle z okna nebo balkónu. „Není to v souladu s návodem na použití této pyrotechniky a vznikají z toho velmi nepříjemné požáry.“

„Několik vteřin neopatrnosti může váš život zcela změnit, i když sami zůstanete bez úhony!“ upozorňuje v souvilosti se zábavnou pyrotechnikou také policejní mluvčí Siřišťová.